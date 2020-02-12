فتح جسور في بغداد.. والأمن يحذر من التسرب خارج التحرير

صحيفة الخليج الالكترونية

باشرت القوات الأمنية، اليوم الأربعاء، فتح عدة طرقات في العاصمة العراقية كان المحتجون قد أغلقوها سابقاً لفترات طويلة. وأعلنت قيادة عمليات بغداد، في بيان أن “القوات الأمنية باشرت فتح مناطق الخلاني، شارع الرشيد، ساحة الوثبة، جسر السنك”.

كما دعت المتظاهرين إلى عدم الخروج خارج ساحة التحرير وسط بغداد، والالتزام بالتظاهر في الساحات المحددة من قبل القوات الأمنية في المناطق والمحافظات.

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إلى ذلك، أكدت أنها “مستمرة بواجباتها لتأمين وحماية مصالح المواطنين الخاصة والعامة وحركة السير في العاصمة”.

وشددت على أهمية تعاون القيادة مع المتظاهرين السلميين داخل ساحة التحرير، محذرة من “الاندفاع إلى خارجها أو استخدام الوسائل التي تدخل في مجال العنف ضد القوات الأمنية، وإلا ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفق معايير حقوق الإنسان والقوانين النافذة”.

كما أوضحت أنه تم تخصص قوة حماية المتظاهرين مناطق التظاهر.