الصين: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 1113 شخصاً

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صحيفة الخليج الالكترونية
ارتفعت اليوم الأربعاء، حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1113 شخصاً، بعد أن أبلغت مقاطعة هوبي عن 94 حالة وفاة جديدة.
وفي تحديثها اليومي للوضع المتعلق بانتشار الفيروس، أكدت اللجنة الصحية في هوبي أيضا تسجيل 1,638 إصابة جديدة في المقاطعة التي تقع في وسط البلاد، والتي كانت البؤرة التي انتشر منها الفيروس في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
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