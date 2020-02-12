مسؤول بـ«الصحة» يعلن الاشتباه في إصابة 100 حالة بـ«كورونا الجديد»

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن مساعد المدير العام التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها التابع لوزارة الصحة، الدكتور عماد المحمدي، الاشتباه في إصابة أكثر من 100 شخص بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، من العائدين من الصين.
وأضاف أن نتائج الفحوصات جاءت سلبية، إلا أن المملكة تتخذ الإجراءات الوقائية مثل تشديد المراقبة الوبائية في المطارات والمنافذ، وتحسين إجراءات مكافحة العدوى في المستشفيات، لمنع وفادة الفيروس.
وأشار إلى أنه تم تسجيل 2494 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ ظهوره، أغلبها في المملكة، وتُوفي منهم 800 شخص.
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