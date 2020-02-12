بالفيديو .. مركبة تقتحم متجراً ونجاة شخصين من الدهس بأعجوبة

صحيفة الخليج الالكترونية نجا شخصان من الموت بأعجوبة بعد أن اقتحمت مركبة من نوع “جيب” متجراً في محافظة العيدابي شرق منطقة جازان. وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة لحظة اقتحام السيارة واجهة المحل ودفعها لعاملين للأمام، فيما ساهم الموجودون في فك احتجاز الكاشير.

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