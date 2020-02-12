وظائف شاغرة في هيئة المقاولين

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت هيئة المقاولين، عن إتاحة وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بمدينة الرياض، وذلك بمسمى «موظف استقبال ».

واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة الدبلوم فما فوق (لا يشترط تخصص محدد)، لديه خبرة لا تقل عن سنة في مجال الأعمال المكتبية، يجيد اللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضحت أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف عبر الرابط التالي اضغط هنـــــــــــا .