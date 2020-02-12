صائح ذهبية قبل شرائك لاب توب جديدا.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

سردت مجلة الحاسوب "c't" الألمانية نصائح يتعين على المستخدم الذي يرغب في شراء لاب توب جديد اتباعها كي يتسنى له اقتناء موديل مزود بتجهيزات حديثة ذات جودة عالية.



وأوضح الخبراء الألمان أن الحد الأدنى من التجهيز بالمعالجات يبدأ بمعالج إنتل Core i5 بدءا من الجيل الثامن أو أعلى أو المعالج Ryzen 5 من شركة AMD.

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كما ينبغي ألا تقل سعة ذاكرة الوصول العشوائي RAM عن 8 جيجابايت، مع قرص صلب من نوع SSD الحديث بسعة 256 جيجابايت.

ومن المهم أيضا ألا يقل قياس الشاشة عن 15.6 بوصة، مع مراعاة أن تكون مزودة بلوحة IPS، والتي توفر دقة وضوح مناسبة وصورة جيدة من الجانب، بخلاف لوحة TN رديئة الجودة.

وتعد وحدات الرسوميات GPU المدمجة في المعالجات كافية تماما للمستخدمين، الذين لا يرغبون في الاستمتاع بالألعاب، بينما يتعين على عشاق الألعاب تجهيز اللاب توب بوحدة رسوميات إضافية، والتي تسيطر عليها "نفيديا" منذ سنوات بفضل وحدات الرسوميات من سلسلة GeForce RTX 20xx، أما منتجات شركات AMD فهي لا تنافس إلا الفئة المتوسطة من نفيديا GeForce GTX 16xx.