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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صائح ذهبية قبل شرائك لاب توب جديدا.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
سردت مجلة الحاسوب "c't" الألمانية نصائح يتعين على المستخدم الذي يرغب في شراء لاب توب جديد اتباعها كي يتسنى له اقتناء موديل مزود بتجهيزات حديثة ذات جودة عالية.
وأوضح الخبراء الألمان أن الحد الأدنى من التجهيز بالمعالجات يبدأ بمعالج إنتل Core i5 بدءا من الجيل الثامن أو أعلى أو المعالج Ryzen 5 من شركة AMD.
كما ينبغي ألا تقل سعة ذاكرة الوصول العشوائي RAM عن 8 جيجابايت، مع قرص صلب من نوع SSD الحديث بسعة 256 جيجابايت.
ومن المهم أيضا ألا يقل قياس الشاشة عن 15.6 بوصة، مع مراعاة أن تكون مزودة بلوحة IPS، والتي توفر دقة وضوح مناسبة وصورة جيدة من الجانب، بخلاف لوحة TN رديئة الجودة.
وتعد وحدات الرسوميات GPU المدمجة في المعالجات كافية تماما للمستخدمين، الذين لا يرغبون في الاستمتاع بالألعاب، بينما يتعين على عشاق الألعاب تجهيز اللاب توب بوحدة رسوميات إضافية، والتي تسيطر عليها "نفيديا" منذ سنوات بفضل وحدات الرسوميات من سلسلة GeForce RTX 20xx، أما منتجات شركات AMD فهي لا تنافس إلا الفئة المتوسطة من نفيديا GeForce GTX 16xx.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.