الرئيس الفلسطيني: 300 ضابط إسرائيلي يرفضون خطة أمريكا للسلام

دبي - بواسطة محمد فارس © AP

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن 300 ضابط إسرائيلي أكدوا رفضهم خطة أمريكا للسلام في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أنه وصله رسالتين من الكونجرس ومجلس الشيوخ بها توقيع أعضاء يرفضون جميعهم «صفقة القرن».

وأوضح عباس، في كلمة بمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء: «300 ضابط إسرائيلي يرفضون تلك الوثيقة.. 300 ضابط إسرائيلي يقاتلون اليوم من أجل الحق».

وأضاف: «نحيي التظاهرات الإسرائيلية التي قامت في تل أبيب لرفض الوثيقة».

وتابع: «رسالة من الكونغرس الأمريكي بها 107 عضو توقيع عليها، ورسالة من مجلس الشيوخ الأمريكي موقع عليها 12 عضو وكلهم يرفضون الصفقة وبعضهم مرشحون للرئاسة».لفت عباس، إلى أن بلاده تقبل أن تكون القدس الشرقية تابعة لبلاده، والغربية لإسرائيل، مشيرا إلى أنه لا مانع من التعاون بين البلدين.

وقال: «القدس الشرقية لنا والغربية لإسرائيل، ولا مانع من التعاون بين البلدين».

وأضاف: «رئيس الحكومة الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين اعترف بمنظمة التحرير ممثلاً للشعب الفلسطيني والكلام موثق».

وتابع عباس: «نحن نحارب الإرهاب والشعب الفلسطيني ليس إرهابيًا، ولدينا تعاون مع الولايات المتحدة وروسيا».

وفي سياق متصل شدد عباس، على أن دولته من بين أهم الدول التي تحارب الفساد، وأنها خالية من الفساد، وقال: «نحن من أهم الدول التي تحارب الفساد وأدعو الأمم المتحدة لترسل مندوبين لها للتأكد من ذلك».

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فيديو من BBC Arabic