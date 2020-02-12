شكرا لقرائتكم خبر عن سفير نيبال بالسعودية يبحث مع مكتب عمل المنطقة الشرقية سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية عبدالرحمن المقبل؛ مع سفير جمهورية نيبال لدى المملكة الدكتور ماهيندرا براساد سنج راجبوت والوفد المرافق له؛ خلال اجتماعهما أمس، تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، وأبرز المستجدات فيما يتعلق بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالعمل، وتحسين ظروف العمل للوافدين، وتعزيز الثقافة العمالية من خلال أنظمة المملكة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أوضح مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد الأطرش أن وزارة العمل ألزمت المنشآت بضرورة توثيق عقود جميع العمّال العاملين لديها وفقاً لجدول زمني، بهدف حفظ حقوق أصحاب العلاقة صاحب العمل والموظف، وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة إلى ضمان مطابقة عقود العاملين بالقطاع الخاص لنظام العمل والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.

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من جانبه أكد مدير إدارة الأزمات بالفرع حمد الصقور، أن نشر الوعي بالأنظمة والتعليمات يساهم بشكل فعّال في إيجاد بيئة عمل آمنه وسليمة وتعزز من الانتاجية.

بدوره أوضح مدير إدارة التسوية الودية بالوزارة سليمان التويجري، أن التسوية الودية بمكاتب العمل هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين - إن أمكن ذلك - أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

وبين مساعد مدير إدارة الوافدين بالمنطقة الشرقية العقيد عادل المطيري، أن إجراءات العمل المعمول بها حالياً المبنية على توجيهات وزير الداخلية بشأن معالجة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة ساهم وبشكل إيجابي في الحد من الخلافات العمالية.