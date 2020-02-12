شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية عسكرية للقضاء على بقايا الإرهاب فى محافظة الأنبار بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم الأربعاء، انطلاق العملية العسكرية "أبطال العراق" لتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها فى الحدود العراقية -السورية - الأردنية من بقايا تنظيم داعش، وقال نائب قائد العمليات الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إنه "بعدما حققت عمليات إرادة النصر أهدافها خلال مراحلها الثمانية في عام 2019 تنطلق المرحلة الاولى من أبطال العراق وذلك باشتراك قيادة القوات البرية وقيادة عمليات بغداد وقيادة حرس الحدود والقطاعات الملحقة بها".

وأضاف أن هذه العملية تهدف لتفتيش وتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية -السورية - الأردنية والحدود الفاصلة للقضاء على بقايا الإرهاب وفرض الأمن وتعزيز الاستقرار.

يذكر أن مصادر عسكرية عراقية،أفادت الاثنين، بوصول فرق عسكرية أمريكية كبيرة إلى قاعدة (عين الأسد) بغرب محافظة الأنبار العراقية، وقالت المصادر - في تصريحات خاصة لقناة (العربية الحدث) - "إن هذه الفرق تنتمي إلى قسم "الجهد الهندسي الأمريكي"، قد جاءت إلى القاعدة في الأنبار من أجل صيانتها وبناء تحصينات كبيرة جديدة لحمايتها من هجمات محتملة".

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وأشارت المصادر إلى أن طائرات عسكرية ومدنية عملاقة هي التي نقلت تلك التعزيزات من أماكن غير معلومة إلى مدرج القاعدة.. كاشفة عن عملية عسكرية كبيرة يستعد لها الجيش العراقي في عدة محافظات، منها الأنبار ونينوى وصلاح الدين ومحافظات جنوب العراق، وتهدف لمطاردة عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في المناطق الصحراوية الممتدة من صحراء محافظة نينوى شمال العراق، وبمحاذاة الحدود العراقية السورية وصولا إلى صحراء السماوة (جنوب العراق) ومرورا بصحراء الأنبار وكربلاء.

وأكدت المصادر العسكرية العراقية أنه من المتوقع انطلاق هذه العملية خلال الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن صواريخ إيرانية كانت قد طالت هذه القاعدة، التي تضمن جنودا أمريكيين، في معرض رد طهران على مقتل قائد فليق القدس قاسم سليماني في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.