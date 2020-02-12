شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. محمد بن حمد الشرقى يلتقى رؤساء جمعيات الصيادين فى الفجيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولى عهد الفجيرة بدولة الإمارات، أهمية المحافظة على المخزون السمكى وزيادة حملات التوعية لدى العاملين بمهنة الصيد، للالتزام بتطبيق القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة مهنة الصيد والثروة السمكية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك، خلال لقاء الشيخ محمد بن حمد في مكتبه بالديوان الأميرى، رؤساء مجالس إدارة جمعيات الصيادين فى الفجيرة ودبا والبدية والوفد المرافق لهم.

وقال: " إن المحافظة على الثروة السمكية والحياة الفطرية، في الإمارة وتنميتها من أوائل القضايا التي حظيت باهتمام وتوجيهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، من خلال بذل المزيد من الجهود وتسخير الإمكانات كافة المتوفرة لاستدامة هذه الثروة السمكية للأجيال القادمة".

Advertisements

واستمع ولي عهد الفجيرة - خلال اللقاء - من رؤساء الجمعيات إلى شرح حول أهم وأبرز الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات في إمارة الفجيرة، لتوفير احتياجات الصيادين كافة .

بدورهم ثمن رؤساء مجالس إدارة جمعيات الصيادين في الإمارة مساندة ومتابعة ولي عهد الفجيرة للصيادين وحرصه على التواصل معهم ودعم سموه الدائم للحفاظ على مهنة الصيد في الإمارة والاطلاع على مختلف احتياجات الصيادين وأحوالهم وقضاياهم.

حضر اللقاء .. سعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة.