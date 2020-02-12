شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. انخفاض درجات الحرارة بالسعودية وبارد فى البحرين والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد حالة طقس، فى منطقة الخليج، اليوم الأربعاء، انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة السعودية مع نشاط للرياح السطحية،واجواء باردة فى مملكة البحرين ودولة الإمارات.

السعودية:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (الرياض ،الشرقية ، نجران ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة) ، وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الامارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس مغبرا وباردا بوجه عام، وغائما شرقاً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً يصبح غائما جزئياً بعد الظهر، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الرياح: شمالية غربية / 30 إلى 40 تصل إلى 65 كم/س على البحر.

الخليج العربي: مضطرب الموج – شديد الاضطراب.

Advertisements

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:08 والمد الثاني عند الساعة 04:19 الجزر الأول عند الساعة 08:58 عند الساعة 21:47 بحر عمان: مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:54 المد الثاني عند 00:25 الجزر الاول عند الساعة 17:58 الجزر الثاني عند الساعة 06:46 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 19 16 85 40 دبي 20 16 80 35 الشارقة 20 16 80 40 عجمان 19 17 85 40 أم القيوين 20 17 85 40 رأس الخيمة 20 16 85 45 الفجيرة 24 19 80 50 العين 22 16 75 40 ليوا 19 13 85 30 الرويس 18 16 85 45 السلع 18 16 80 40 دلما 19 16 80 45 طنب الكبرى 20 16 80 55 طنب الصغرى 20 16 80 55 أبو موسى 20 16 80 55

البحرين :

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس اليوم في مملكة البحرين، سيكون باردًا جداً مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة وتصل من 25 إلى 30 عقدة أحيانًا.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح شديدة السرعة وأمواج عالية.

ارتفاع الموج: من قدمين إلى 4 أقدام قرب السواحل، ومن 4 إلى 7 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 15 درجة مئوية والصغرى 8 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 65 % .. والصغرى 30 %.