التعليم : يحق لأولياء أمور الطلاب منع أبنائهم من الذهاب إلى المدارس في هذه الحالات

صحيفة الخليج الالكترونية

أعطت وزارة التعليم أولياء أمور الطلاب والطالبات الحق في منع أبنائهم من الذهاب إلى المدارس في الأيام التي تشهد تقلبات مناخية.

وشدد تعميم موجه من الوزارة إلى مدراء التعليم بالمحافظات، ضرورة التأكيد على أولياء الأمور أن من مسؤوليتهم اتخاذ القرار المناسب بمنع أبنائهم الذين يعانون صعوبات صحية من الحضور إلى المدرسة في حال عدم تعليق الدراسة نتيجة للاضطرابات المناخية.

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وذكرت مصادر، أن إحدى المدارس بمدينة الرياض أبلغت أمس أولياء أمور الطلاب بأنه في حال الخوف على أبنائهم من موجة البرد الشديد المتوقعة، فإنه بمقدورهم منعهم من الحضور إلى المدرسة اليوم الأربعاء وغداً الخميس.

يذكر أن وزارة التعليم كانت قد اتخذت عدة إجراءات احترازية لمواجهة موجة البرد التي تمر بها مناطق المملكة، منها إلغاء الاصطفاف الصباحي وتأخير ساعة الحضور للمدرسة، وتعليق الدراسة في الحالات التي تقررها اللجنة المختصة.

كما منحت الوزارة مديري التعليم صلاحيات تأخير اليوم الدراسي، أو تعليق الدراسة في بعض مناطق المملكة، حيث يشمل التعليق الطلاب والمعلمين وجميع منسوبي المدارس.