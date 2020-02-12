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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مواصفات عائلة سامسونج جلاكسي إس 20؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت شركة سامسونج النقاب خلال مؤتمرها السنوي الذي انعقد في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية عن العديد من المنتجات التي جاء من بينها سلسلة هواتف سامسونج جلاكسي إس 20 والتي يندرج أسفلها 3 هواتف جديدة رائعة.
وبحسب موقع "ذي فيرج"، فإن سامسونج أطلقت 3 هواتف ذكية جديدة من عائلة جلاكسي؛ وهي جلاكسي إس 20 وجلاكسي إس 20 بلس بجانب جلاكسي إس ألترا.
وجاءت البداية مع هاتف سامسونج جلاكسي إس 20 الذي يتميز بخيارين من الرامات؛ هما 8 أو 21 جيجابيت وذاكرة عشوائية 128 جيجابيت وبشاشة بقياس 6.2 بوصة وبطارية بقدرة 4000 أمبير، كما يدعم الهاتف نظام تشغيل أندرويد 10.
بينما جاء هاتف جلاكسي إس 20 ألترا بشاشة بقياس 6.9 بوصة وبطارية بقدرة 5000 أمبير، وتميزت كاميرات الهاتف الأربع بدقة 13+13 ميجابيكسل و108 و46 و12 ميجابيكسل، بجانب مستشعر للعمق 0.3 ميجابيكسل ويدعم الهاتف الذي يحتوي على ذاكرة عشوائية قدرها بنحو 16 جيجابيت نظام تشغيل أندرويد 10 وتصل دقة الكاميرا الأمامية إلى 40 ميجابيكسل.
وأخيرا يأتي هاتف جلاكسي إس 20 بلس الداعم لنظام تشغيل أندرويد 10 وذاكرة عشوائية تقدر بـ128 جيجابيت ورامات تصل إلى 12 جيجابيت، بجانب شاشة بقياس 6.7 بوصة، ويتميز الهاتف المقاوم للغبار والمياه على عمق متر واحد بثلاث كاميرات خلفية بدقة 12 و64 و12 ميجابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل، ليتشابه ذلك مع هاتف جلاكسي إس 20.
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