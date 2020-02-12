شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن..الملكة رانيا تلتقى المستفيدين من برامج جمعية الذرة الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الملكة رانيا العبد الله، في منطقة الجيزة، بالمملكة العربية الأردنية، وخلال زيارتها إلى جمعية الذرة الخيرية مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومستفيدين من برامجها، والذين تبادلوا معها الحديث حول تحديات تنمية مجتمعاتهم ومقترحات التعامل معها بحضور رئيس الجمعية الدكتور خالد الزبن ورؤساء جمعيات خيرية عاملة في المنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، اطلعت الملكة على بقالة السيدة "ام عمر" إحدى المستفيدات من الجمعية واستمعت منها عن عملها، كما تفقدت الملكة أحوال أسر عفيفة فى المنطقة.

كانت الملكة رانيا، وجهت رسالة رومانسية لزوجها العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى بمناسبة عيد ميلاده الـ58، الذى يوافق 30 يناير، بصورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة عليها قائلة: "دمت لنا أبا الحسين أشرف وأنبل وأثبت الرجال".

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و يتابع الملايين الملكة رانيا عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، فدائما ما تقوم بنشر صورها مع الملك عبد الله الثانى ملك الأردن، ومع أبنائها وبناتها، حيث تحظى العائلة المالكة فى الأردن بحب وشعبية كبيرين من جانب الشعب الأردني، وكذلك العالم العربى.

الملكة رانيا من أكثر السيدات الأوليات فى الوطن العربي اهتمامًا بحقوق الطفل والمرأة، وقد ولدت رانيا فيصل صدقي الياسين فى الكويت لأبوين من أصل فلسطينى، وتزوجت الملك عبد الله الثانى عام 1993 قبل توليه العرش، ولقبت بملكة الأردن بعد عدة شهور من تتويجه عام 1999، وكان والدها طبيبًا للأطفال فى احدى مستشفيات الكويت والذى ينحدر من أصول فلسطينية تحديداً من مدينة طولكرم بالضفة الغربية ، ودرست رانيا فى المدرسة البريطانية فى الكويت، وحصلت على شهادة إدارة أعمال وحاسبات ومعلومات من الجامعة الأمريكية فى القاهرة.