عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سامسونج تقلب الموازين.. Galaxy Z Flip طفرة في عالم الهواتف الذكية

الأربعاء 12 فبراير 2020

الخليج 365

أخيراً وبعد أشهر من الانتظار أزاحت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية الثلاثاء، الستار عن هاتفها القابل للطي جالكسي زد فليب Galaxy Z Flip.



وأعلن عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي في مؤتمره السنوي أن هاتفه الجديد سيقلب موازين صناعة الهواتف الذكية القابلة للطي رأساً على عقب.

ووفقاً لموقع theverge.com فإن هاتف سامسونج جالكسي زد فليب Galaxy Z Flip القابل للطي سوف يحتوي على مجموعة من المميزات الرائعة المتطورة التي توجد للمرة الأولى في الطرازات السابقة للهواتف القابلة للطي كشاشة العرض المبتكرة من طراز Cinematic Display بقياس 6.5 بوصة والمصنوعة من الألياف الزجاجية المرنة.

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وفيما يخص قوة الزجاج المرن الذي يحتوي عليه هاتف سامسونج جالكسي زد فليب Galaxy Z Flip القابل للطي، أوضحت سامسونج Samsung خلال المؤتمر أن الخامات والمواد التي استخدمت في صناعة شاشة الجهاز تم اختبار جودتها ومرونتها بواسطة طي الجهاز لأكثر من 200 ألف طية متتابعة، دون تعرضها لأي خدوش أو انبعاجات أو كسر.

وسيحتوي هاتف سامسونج جالكسي زد فليب Galaxy Z Flip القابل للطي على شاشة عرض مثتبة على الجانب الخارجي من الجهاز في حالة الطي؛ حيث سيتمكن حاملو الهاتف من الرد على المكالمات الهاتفية من خلالها ومشاهدة جميع الإشعارات الواردة من وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التقاط صور السيلفي دون الحاجة إلى فتح الجهاز بشكل جزئي أو كامل.

وسيتمكن الراغبون في اقتناء هاتف سامسونج جالكسي زد فليب Galaxy Z Flip من الاختيار بين 3 ألوان بلمعة زجاجية رائعة وهي: الأسود والزهري، بالإضافة إلى الذهبي، حيث تعكس الضوء الواقع عليها لتمنح الهاتف لمعة وإشراقة دائمة.

بالإضافة إلى وجود نسخة رمادية تحتوي على خط طولي أنيق مكون من الألوان البيضاء والزرقاء، بالإضافة إلى الحمراء خاصة بعشاق الموضة والأناقة تم تصميمها بالتعاون المشترك بين سامسونج Samsung ومصصم الأزياء الشهير توم براون Thom Browne.

وأوضحت شركة سامسونج Samsung الكورية أن أجهزة سامسونج جالاكسي زد فليب Galaxy Z Flip ستتوفر بشكل رسمي بالأسواق في الـ14 من فبراير/شباط الجاري بسعر 1380 دولارا.