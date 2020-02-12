عدن - ياسمين عبد الله التهامي - Galaxy Buds Plus.. سماعة سامسونج المتطورة بـ149 دولارا

الأربعاء 12 فبراير 2020

الخليج 365

شهد مؤتمر شركة سامسونج Samsung الكورية العديد من المفاجآت لعشاق التكنولوجيا حول العالم.



وأزاحت سامسونج، خلال مؤتمرها السنوي المنعقد في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، الستار عن السماعات اللاسلكية سامسونج جالكسي بودز بلس Galaxy Buds Plus التي تعد الجيل الثاني الأكثر تطوراً من سماعات جالكسي بودز Galaxy Buds.

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ووفقاً لموقع theverge.com فإن سماعات جالكسي بودز بلس وعلى الرغم أنها لم تُظهر أي اختلاف فيما يخص شكل وهيئة التصميم الخارجي عن شقيقتها الأقدم جالكسي بودز Galaxy Buds، فإنها تتميز بالعديد من الخصائص المتطورة وعلى رأسها طول عمر البطارية الذي سيصل إلى 11 ساعة متواصلة في حالة الاستخدام المستمر و22 ساعة متواصلة بالنسبة للاستخدام البسيط مقارنة بـ6 ساعات فقط بالنسبة لسماعات جالكسي بودز Galaxy Buds الأقدم.

وفيما يخص تقنيات الصوت ونقائه، فإن سامسونج Samsung تأمل في التغلب على تلك المشكلة التي عانى منها الجيل الأول من سماعات جالكسي بودز Galaxy Buds لهذا تم تزويد سماعات سامسونج جالكسي بودز بلس Galaxy Buds Plus بمكبري صوت بواقع واحد لكل طرف من السماعات.

كما أضافت سامسونج Samsung بعض التعديلات الهندسية على أمل إصلاح تلك المشكلة؛ حيث أضافت ميكروفوناً إضافياً للصوت الخارجي ليصبح المجموع الكلي للميكروفونات الموجودة في سماعات جالكسي بودز بلس Galaxy Buds Plus ثلاثة.

وستوجد سماعات سامسونج جالكسي بودز بلس Galaxy Buds Plus في الأسواق العالمية بسعر 149 دولاراً، وستكون هناك 3 ألوان مختلفة منها وهي: الأسود والأبيض والأزرق.