دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هدية عيد الحب من هواوي: سماعة FreeBuds 3 باللون الأحمر لحبيبتك

مع اقتراب عيد الحب، تجهز شركة هواوي مفاجأة جديدة لمحبي تقديم الهدايا التكنولوجية في الفالنتين، حيث كشفت تقارير تقنية أنها ستقوم بطرح إصدار أحمر من سماعات الأذن اللاسلكية FreeBuds 3، والتي تتوفر حالياً باللونين الأبيض والأسود.

وبحسب ما جاء في هذه التقارير، فإن الإصدار الأحمر من سماعات FreeBuds 3 اللاسلكية يحمل طبقة طلاء مزدوجة، والتي تم دعمها بأحدث الوسائل التكنولوجية لحمياتها من تأثير الأشعة فوق البنفسجية.

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وقالت التقارير أن السماعات التي يبلغ سعرها حوالي 179 يورو يمكنها العمل بشكل جيد مع الأجهزة العاملة بنظام تشغيل أندرويد، إلا أن أفضل تجربة بها ستأتي عندما يتم استخدامها مع أجهزة هواوي.

© alqiyady هدية عيد الحب من هواوي: سماعة FreeBuds 3 باللون الأحمر لحبيبتك

وتعمل سماعات FreeBuds 3 اللاسلكية بواسطة معالج Kirin A1، وهي تدعم تقنية بلوتوث 5.1، ويمكن شحنها لاسلكياً، كما أنه توفر خاصية الشحن السريع من خلال منفذ USB-C.

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كما أن السماعات اللاسلكية قادرة على العمل لمدة 4 ساعات متواصلة في عملية شحن واحدة، أو إلى ما يصل إلى 20 ساعة باستخدام الشاحن الخاص بها.

وأضاف التقارير أن سماعات FreeBuds 3 اللاسلكية من هواوي مدعمة كذلك بخاصية إلغاء الضوضاء المحيطة خلال استخدامها.المزيد:

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