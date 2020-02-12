شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تركب كاميرات لمراقبة السماء ورصد النيازك فور دخولها أجواء البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه وزارة التراث والثقافة فى سلطنة عمان، لتركيب كاميرات تراقب السماء فى بعض الأماكن لرصد أى نيازك تدخل أجواء السلطنة والوصول إليها فور سقوطها لإجراء المزيد من البحوث العلمية عليها قبل تأثرها بالعوامل الأرضية.

ووفقا للموقع الرسمى للوزارة وحسابها على تويتر، وقعت الوزارة اتفاقية مسح وتوثيق ودراسة النيازك مع متحف بيرن للتاريخ الطبيعى بالجمهورية السويسرية، حيث تعد الاتفاقية امتدادا للتعاون بين الفريق السويسرى العُمانى للبحث عن النيازك الذى بدأ فى العام 2011 .





وقع الاتفاقية من جانب وزارة التراث والثقافة سالم بن محمد المحروقى، وكيل الوزارة لشؤون التراث، ومن الجانب السويسرى البروفيسور بيدا هوفمان رئيس قسم علوم الأرض بمتحف بيرن للتاريخ الطبيعى رئيس البعثة السويسرية للنيازك.





من جانبه قال الدكتور على بن فرج الكثيرى، استشارى بوزارة التراث والثقافة فى مجال النيازك، إن الاتفاقية التى وقعتها الوزارة هى امتداد للتعاون بين الفريق السويسرى العُمانى للبحث عن النيازك الذى بدأ فى العام 2011 بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، مضيفًا أن استمرار هذا المشروع يأتى بعد نقل اختصاص التراث الجيولوجى بموجب مرسوم سلطانى إلى وزارة التراث والثقافة.

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وأضاف الكثيرى أن النيازك التى عثر عليها ضمن المشروع العلمى بالتعاون مع الفريق السويسرى العُمانى للبحث عن النيازك تم تقسيمها إلى قطع كبيرة تبقى فى السلطنة تؤخذ منها عينات صغيرة ترسل إلى سويسرا لمزيد من الدراسات والأبحاث ولتصنيف نوعيتها.

وأوضح أن الوزارة فى صدد تركيب كاميرات تراقب السماء فى بعض الأماكن لرصد أى نيازك تدخل أجواء السلطنة والوصول إليها فور سقوطها لإجراء المزيد من البحوث العلمية عليها قبل تأثرها بالعوامل الأرضية.

وقالت رحمة بنت قاسم الفارسية، مديرة عام المتاحف بوزارة التراث والثقافة، إن الوزارة ستنظم فى شهر إبريل القادم معرض يحتضنه المتحف الوطنى يحتوى على أهم النيازك التى عثر عليها فى السلطنة، مضيفة أن المعرض يستهدف طلبة مدارس وكليات وجامعات السلطنة يصاحبه إقامة عدد من المحاضرات يلقيها متخصصون فى هذا المجال.