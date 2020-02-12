شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج الجامعة العربية المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حفل تخريج الدفعة الرابعة عشر من طلاب الجامعة العربية المفتوحة ، بحضور الأمراء وأعضاء السلك الدبلوماسي .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أعرب أمير منطقة الرياض في تصريح صحفى، أمس الثلاثاء، عن سعادته بمشاركة الخريجين والخريجات فرحتهم بهذا اليوم ومن خلال هذه الجامعة العريقة التي الأمير طلال بن عبدالعزيز على استدامة واضحة وسليمة يشار إليها بالبنان .

وقدم الأمير فيصل بن بندر تهنئته للجميع - الخريجين والخريجات وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس - بهذا الإنجاز والصرح الذي يشهده الجميع، كما قدم شكره لمجلس الأمناء برئاسة صاحب الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز .

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من جهته رحب الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة بأمير منطقة الرياض مثمناً رعايته لحفل الخريجين مبيناً أن بلادنا تشجع العلم ومجالاته وسخرت كل الإمكانات والسبل لتحقيقه .

وأكد على مواصلة مسيرة الأمير طلال بن عبدالعزيز وجهوده في نشر العلم والتعليم وتبادل الخبرات .

ورفع الأمير عبدالعزيز بن طلال، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على ما يحظى به قطاع التعليم من رعاية واهتمام ، متمنياً للخريجين والخريجات التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية والعلمية .

من جهتهم عبر الخريجون والخريجات عن بالغ شكرهم وعظيم امتنانهم لكل من أسهم وشارك في تأسيسهم العلمي ، مؤكدين أن هذه البداية لمسيرة بناء وتضحيات لوطن غالي على الجميع .