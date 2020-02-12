شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عمال نظافة من الهند وبنغلاديش يتعلمون تلاوة القرآن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاثنين من العمال من الجالية الهندية والبنغالية يعلمون بعضهم بعضا تلاوة القرآن الكريم، رغم صعوبة نطقهم للغة العربية. Advertisements وظهر خلال المقطع أحد العمال جالسا ويقرأ من مصحف في يديه والآخر واقفا ويساعده على القراءة بشكل صحيح. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع داعين لهم بالبركة والقبول وأن يجزيهم الله خير الجزاء نظير حرصهم على قراءة القرآن الكريم.

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