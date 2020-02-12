عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 1110 أشخاص

الأربعاء 12 فبراير 2020

الخليج 365

أعلنت الصين، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد إلى 1110 أشخاص، بعد أن سجلت مقاطعة هوبي 94 حالة وفاة جديدة.



وفي تحديثها اليومي للوضع المتعلق بانتشار الفيروس، أكدت اللجنة الصحية في هوبي أيضا تسجيل 1638 إصابة جديدة في المقاطعة التي تقع في وسط البلاد.

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وأعلنت الصين انتشار الفيروس الجديد في مقاطعة هوبي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، غير أن معدلات انتشاره زادت منتصف الشهر الماضي؛ إذ ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

وتكافح الصين للسيطرة على وباء كورونا الجديد، متخذة إجراءات مشددة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ عالمية، والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.