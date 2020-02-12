افتتاح وجهة «مدار» الجديدة في الشارقة 27 الجاري

أعلنت شركة «أرادَ» عن الموعد الرسمي لافتتاح «مدار»، المجمّع الترفيهي الجديد لجميع أفراد العائلة في قلب «الجادة»، مشروع الشركة المتكامل الذي يتم تشييده حالياً على مساحة 24 مليون قدم مربعة في إمارة الشارقة. وسيتم كشف النقاب عن المرحلة الأولى من مجمّع «مدار»، والتي تمتد على مساحة تزيد على 600 ألف قدم مربعة، في السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري، حيث سيحظى الجميع بفرصة للاطلاع عن كثب على تجربة الحياة في هذه الوجهة العصرية متعددة الاستعمالات في قلب الشارقة الجديدة عند اكتمالها.

يضم «مدار»، والذي صممه فريق المعماريين لدى شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية، باقة من المناطق ومواقع الجذب السياحي ضمن محيط منسق مع أكثر من خمسة آلاف شجرة ومواقف ل800 سيارة، ويمثل أول جزءٍ يتم تسليمه في مشروع الجادة.

وتشمل مرافق المرحلة الأولى من «مدار» منطقة مخصصة لخدمات الطعام والشراب مع 18 منفذ بيع من مختلف المطابخ العالمية، ومنطقة للعب الأطفال، وساحة تزحلق، ومسرحاً، ومساحات مخصصة للفعاليات الداخلية والخارجية في وسط المجمّع، ومركزاً خاصاً لاستكشاف مشروع الجادة. كما تتضمن المرحلة الأولى من «مدار» جدولاً حافلاً من المهرجانات والفعاليات المنتظمة طيلة أيام العام، حيث سيتم قريباً الإعلان عن قائمة المواقع والفعاليات ضمن المجمّع.

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وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: لقد كان تركيزنا منذ البداية ينصبّ على تشييد مجمعات حضرية متكاملة تثري تجربة قاطنيها وزوّارها وتوفر لهم جميع المرافق الخدمية ووسائل الراحة العصرية الحديثة. وأضاف: «نتطلّع للترحيب بأفراد المجتمع في هذه الوجهة العصرية حيث المغامرة والابتكار، وحيث ستكون هناك فرصة أمام الجميع من مختلف الأعمار للتعلّم والاستكشاف والاسترخاء ضمن بيئة جميلة وأجواء استثنائية».

ويتكوّن «مدار» من ثلاثة مراحل، حيث يفوق حجمه الكلي أكثر من 25 ملعباً لكرة القدم بمساحة إجمالية تبلغ 1.9 مليون قدم مربعة، ويمثل قلب مشروع الجادة. ويمتاز مخططه الرئيسي بالمساحات الخضراء الرحبة والعديد من المعالم المائية، وقد تم تصميمه بعناية بحيث يكون ملائماً للمشاة حتى في شهور الصيف الحارة.

وباعتباره سيكون بمثابة وجهة ترفيهية جديدة على مستوى دولة الإمارات بأكملها، فإن «مدار» يعدّ ترجمة حقيقية للدور الذي تضطلع به أرادَ من حيث صياغة المشهد الحضري في إمارة الشارقة. هذا، ويقع مشروع الجادة ضمن إحدى أفضل المواقع وأسرعها نمواً في الشارقة، ألا وهي منطقة مويلح، وقد تكرّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بكشف النقاب عن المشروع خلال احتفالية خاصة أقيمت في شهر سبتمبر 2017م. وقد تمت المباشرة بالعمل في الجادة في شهر إبريل 2018، وسيتم تسليم أول المنازل للمالكين فيها خلال هذا العام.