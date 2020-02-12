وفد من «أكسفورد للأعمال» يزور «الخدمات الإنسانية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبلت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وفداً من مجموعة أكسفورد للأعمال، ضمّ آناماريجا سفيدريك المدير الإقليمي ورودريجو دياز مدير التحرير، وكانت في استقبالهما الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام المدينة.

تأتي الزيارة بهدف التعرف الى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق أفضل الممارسات العالمية وبحث سبل التعاون بين الجانبين. وبعد جولة ضمن عدد من الفصول والأقسام اطلعَ خلالها الوفدُ على الخدماتِ التي تُقدَّمُ للأشخاص ذوي الإعاقة أكد الضيفان أن مستوى هذه الخدمات والبرامج التعليمية يواكب أرقى المستويات العالمية.

ونوه الوفد بحضوره بعض الفصول الدراسية مع الطلبة ذوي الإعاقة مشيداً بطرق التعليم المتعددة التي توفرها المدينة لطلابها وتحرص من خلالها على تنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والحياتية. كما عبر عن تقديره لريادة المدينة المستمرة عبر أربعة عقود وسعيها الدائم لتمكين ومناصرة واحتواء الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى أهمية دورها التوعوي والحرص على تقديم الصورة الصادقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على دمجهم في المجتمع والارتقاء بجودة حياتهم.

تعمل المدينة باستمرار كي تعزز التعاون وتنمي العلاقات مع المؤسسات والجهات العالمية والعربية والمحلية.