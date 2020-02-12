انطلاق الدورة الخامسة لمهرجان نواكشوط للشعر العربي

انطلقت أمس في العاصمة الموريتانية نواكشوط، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان نواكشوط للشعر العربي الدورة الخامسة، بحضور كل من سيدي محمد ولد الغابر وزير الثقافة والصناعة الموريتاني، وعبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، وحميد حمدان الزعابي القائم بأعمال سفارة الإمارات في نواكشوط، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، والشاعر محمد البريكي، مدير بيت الشعر في الشارقة وعدد من الشعراء و الأدباء الموريتانيين.

افتتحت فعاليات المهرجان الذي يرعاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بكلمة لوزير الثقافة والصناعة الموريتاني، ثمّن فيها مبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة، في تعزيز دور الشعر العربي وتعميم ثقافته في مختلف البلاد العربية، وبالأخص إنشاء بيت الشعر بنواكشوط، حيث أصبح مركزاً للحراك الثقافي بالمنطقة، وأثنى على رعاية سموه الدائمة لبيوت الشعر والدعم المتواصل في تعزيز الشعر العربي لأكبر شريحة من المتلقين في الوطن العربي، وحرصه على نشر الثقافة العربية عالمياً من خلال الأيام الثقافية التي تنظم في البلدان الغربية ومشاركة الشارقة في معارض الكتب العالمية.

ألق الشعر

بدوره، قال عبدالله العويس «باعتزازٍ كبيرٍ وبسعادةٍ غامرة، نحتفل اليوم بانطلاق الدورة الخامسة من مهرجان نواكشوط للشعر العربي الذي ينظمه بيت الشعر، في مناسبةٍ متجدّدةٍ، تعبّر عن عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية التي أرست قواعدها القيادة الرشيدة في البلدين» وأضاف: لقد كانت السنوات الخمس الماضية ملأى بالأنشطة الثقافية والأدبية، وكان الشعر حاضراً بجماله وألقه، تبارى شعراء شنقيط في ميدانه وفي حقوله الخصبة، أثروا خلالها الساحة الشعرية في موريتانيا بالقوافي والجمل الشعرية وبديع بيانه، ونتج عن هذا الحراك الثقافي حصادٌ شعريٌ محل اعتزازٍ وتقدير، ولقد تردّد الشعراء وجمهور الشعر على بيت الشعر في نواكشوط بحضورٍ رفيع، مؤكدين أهمية القصيدة العربية ودورها الحيوي والتنويري في المجتمعات، وما كان لنجاح مهمة بيت الشعر في أداء مهامه لولا التعاون البنّاء بينه وبين المؤسسات الرسمية والأهلية في موريتانيا.

واختتم العويس كلمته قائلاً: «إنّ إسهام الشعراء والأدباء في أنشطة بيت الشعر كان له الأثر المحمود على الساحة الثقافية، في تأكيدٍ جديدٍ لأهمية مبادرة إنشاء بيوت الشعر في الوطن العربي».

بعد ذلك كرم كل من ولد الغابر وعبدالله العويس الشعراء المشاركين في الجلسة الافتتاحية وهم: مباركة البراء، محمد الحافظ أحمدو، الشيخ ببان (أبوشجة) والإعلامي محمد بديدي.

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وتتواصل فعاليات المهرجان حتى يوم غد، واشتملت فعالياته على جلسة شعرية عقدت اليوم بمشاركة: مباركة البراء، عثمان بون عمر لي، محمد المامون محمد، من تقديم الإعلامية منى محمد، وأمسية شعرية لكل من: محمد الحافظ أحمدو، أحمد بولمساك، محمد أحيد.

وتختتم فعاليات المهرجان يوم غد الخميس بأمسية شعرية لكل من: د. محمد المشري باب، ود. محمد المهدي محمد محمود، ود. محمد محفوظ، ود. أبوه بلبلاه، ويديرها د. محمد الأمين الناتي، كما تقام أمسية أخرى بمشاركة: الشيخ ببان (أبو شجة)، وأحمد أبو المعالي، والحسن محم، ومحمد عبدالله الشيباني)، وتديرها الإعلامية وردة أباه.

ظلال الحلم

هذا وقرأت الشاعرة مباركة البراء من قصائدها «مع الشاعر درويش»: قدر أن تعود / ماذا أقول أفض لي بالحديث / كيف الوصول / كيف أبحرت/ أين حطت مراسيك / كيف كان النوى وكيف السبيل؟ والبلاد التي حملت جهادا / كيف أطفالها / وكيف الحقول / أطويت الأيام / لا أنس إلا صخب الموج والرياح دليل / حاملا سفرك العظيم / ودرب بك يعلو / وتستمد سهول / أفض لي بالحديث كلي سماع / وحديث اللقا حديث يطول/ ما اسمها هذه التي ظلت الحلم / وظلت عناقها المستحيل / ما اسمها هذه التي ظل يفنى في هواها جيل / ويولد جيل / وطويت الأيام تلهث شوقا للقاها والذكريات مثول

أما الشاعر محمد الحافظ ولد أحمدو فقرأ:

لنا من تراث العاشقين قلوب يمامات هذا النور / أطياف أهلها يقودهم نحو الحمى بعد هجعة / لقد أنضى المطايا سهم لاعج الهوى / فنحوا إلى مخضل منتجع المنى / نشيدك زاد الروح نمنمت وشيه حدائق أترج / تأرج بالهوى تغني صبايا الحور من أنهر الرؤى / وفي الجيرة الغادين للقلب حاجة / ترقص أعطافا بها كل بانة مرافئ أحلام / رست حول عبرها بها جزر سحر اليواقيت ماؤها.