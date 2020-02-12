دمشق تتوعد أنقرة والإرهابيين في إدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت قوات الجيش السوري هدفاً طال انتظاره بسيطرتها، أمس الثلاثاء، وللمرة الأولى منذ العام 2012، على كامل طريق دمشق - حلب الدولي بعد أسابيع من بدء هجوم عسكري واسع بدعم روسي في شمال غربي سوريا، فيما شنت فصائل مسلحة موالية لأنقرة، تحت غطاء من القصف المدفعي التركي، هجوماً مضاداً جنوب شرقي إدلب، لكن الهجوم لم يسفر عن شيء، فيما تمكنت الفصائل الموالية من إسقاط مروحية للجيش السوري بصاروخ أرض جو موجه، ومقتل قائدها، ومساعده، بينما أعلن الجيش التركي أن القوات السورية غادرت بلدة النيرب من دون أن يتم تأكيد ذلك من أي مصدر آخر، وفي الوقت نفسه أكد الجيش السوري أنه سيواصل الرد على الهجمات التركية والإرهابيين الذين تدعمهم، فيما قتل 12 شخصاً في غارات جوية سورية وروسية استهدفت مواقع المسلحين شمال غربي البلاد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «سيطرت القوات الحكومية، امس، على منطقة الراشدين الرابعة عند أطراف مدينة حلب الغربية، لتستكمل بذلك سيطرتها على كامل الطريق الدولي للمرة الأولى منذ عام 2012». وسيطرت القوات الحكومية على عشرات القرى والبلدات خلال الأسابيع الماضية، أبرزها مدينتا معرة النعمان، ثم سراقب، حيث يمر الطريق «إم 5» في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. ومن شأن التقدم الأخير أن يساهم في ضمان أمن مدينة حلب التي وبرغم سيطرة القوات الحكومية عليها كاملة في العام 2016، بقيت هدفاً لقذائف الفصائل المنتشرة عند أطرافها الغربية.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع التركية أن القوات الحكومية السورية غادرت بلدة النيرب. ونقلت «رويترز» عن مسؤول تركي أن من الممكن أن يستعيد مقاتلو الفصائل المسلحة الأراضي التي خسروها. وقالت الوزارة إن طائرة الهليكوبتر أُسقطت في المنطقة مع بدء هجوم لمقاتلي الفصائل المدعومين من أنقرة. وادعى مسؤول تركي أن القوات الحكومية السورية أطلقت النار قرب مواقع مراقبة تركية في محافظة إدلب ما دفع القوات التركية إلى الرد. ونقلت وكالة «رويترز» عن هذا المسؤول قوله إنه يمكن لمقاتلي الفصائل المدعومين من أنقرة استعادة السيطرة على الأراضي التي خسروها في الأيام القليلة الماضية في محيط مدينة سراقب شرقي مدينة إدلب بعد أن بدأوا هجوماً شاملاً هناك.

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من جهته، أكد الجيش السوري، أمس، أنه سيرد على هجمات القوات التركية التي اتهمها بمحاولة وقف تقدم الجيش في آخر معقل للفصائل المسلحة في شمال غرب البلاد. واتهم الجيش في بيان أنقرة بتصعيد الانتهاكات للسيادة السورية من خلال إرسال الكثير من التعزيزات إلى محافظتي إدلب وحلب، في الوقت الذي تحقق فيه قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا تقدماً ضد المسلحين.

من جهة أخرى، قتل 12 مدنياً في غارات جوية شنتها الطائرات الحربية السورية مستهدفة مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، وقال مدير المرصد إن نحو نصف القتلى من الأطفال، مشيراً إلى إصابة 32 شخصاً آخرين بجروح. وقد طال القصف الجوي حيي الصناعة والجلاء في المدينة التي تُعد مركز محافظة إدلب.

واعتبرت الأمم المتحدة، أمس أيضاً، أن موجة النزوح التي تشهدها محافظة إدلب السورية منذ بداية ديسمبر/‏ كانون الأول، حيث فر نحو 700 ألف شخص من التصعيد العسكري، الأسوأ منذ بدء النزاع في سوريا قبل نحو تسع سنوات. وقال المتحدث الإقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ديفيد سوانسون «خلال عشرة أسابيع فقط، ومنذ الأول من ديسمبر، نزح نحو 690 ألف شخص من منازلهم في إدلب والمناطق المحاذية لها». وأضاف «إن هذا العدد، وبحسب تحليل أولي، يعد الأكبر لنازحين (فروا) في فترة واحدة منذ بداية النزاع في سوريا قبل نحو تسع سنوات». (وكالات)