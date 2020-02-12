شكرا لقرائتكم خبر عن عباس: الصفقة «جبنة سويسرية» للاحتلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الخطة الأمريكية للسلام المعروفة إعلامياً ب«صفقة القرن»، احتوت على 311 مخالفة للقانون الدولي، مؤكداً أنها لا يمكن أن تحقق السلام والأمن، لأنها ألغت قرارات الشرعية الدولية، وسنواجه تطبيقها على الأرض.

وأضاف عباس، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، مساء أمس الثلاثاء، «أن الرفض الواسع لهذه الصفقة يأتي لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب، ومخالفتها الصريحة للشرعية الدولية ولمبادرة السلام العربية، وألغت قانونية مطالب شعبنا في حقه المشروع في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله في دولته، وشرّعت ما هو غير قانوني من استيطان واستيلاء وضم للأراضي الفلسطينية».

وشدد على وجوب عدم اعتبار هذه الصفقة أو أي جزء منها، كمرجعية دولية للتفاوض، لأنها أمريكية - «إسرائيلية» استباقية، وجاءت لتصفية القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي لن يجلب الأمن ولا السلام للمنطقة، مؤكداً عدم القبول بها، ومواجهة تطبيقها على أرض الواقع.

وقال الرئيس الفلسطيني: «إن السلام بين الشعبين الفلسطيني و«الإسرائيلي» مازال ممكناً وقابلاً للتحقيق، داعياً لبناء شراكة دولية لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم، الذي مازلنا متمسكين به كخيار استراتيجي». وأضاف: قمنا بالفعل بخطوات تاريخية حرصاً على تحقيق السلام، وتجاوبنا مع جهود الإدارات الأمريكية المتعاقبة، والمبادرات الدولية، وكل الدعوات للحوار والتفاوض، إلا أنه لم يعرض علينا ما يلبي الحد الأدنى من العدالة لشعبنا، وكانت حكومة الاحتلال الحالية هي التي تفشل كل الجهود. وأكد رفض مقايضة المساعدات الاقتصادية بالحلول السياسية، لأن الأساس هو الحل السياسي.

ودعا الرباعية الدولية ممثلة بالولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الأمن لعقد مؤتمر دولي للسلام، وبحضور فلسطين و«إسرائيل» والدول الأخرى المعنية، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، ورؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وذلك بإنشاء آلية دولية أساسها الرباعية الدولية لرعاية مفاوضات السلام بين الجانبين.

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وأكد عدم قبول وساطة أمريكا وحدها، داعياً المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها الاحتلالية وقراراتها المتواصلة في ضم الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة عليها، التي حتماً تدمر بشكل نهائي كل فرص صنع السلام الحقيقي. وأكد أنه يمد يده للسلام محذراً من ضياع الفرصة الأخيرة، وأنه مستعد لبدء مفاوضات فوراً إذا وجد شريكاً حقيقياً في «إسرائيل» لصنع سلام حقيقي للشعبين.

وقال: إن شعبنا لم يعد يتحمل استمرار الاحتلال، والوضع أصبح قابلاً للانفجار، وللحيلولة دون ذلك لا بد من تجديد الأمل لشعبنا وكل شعوب المنطقة في الحرية والاستقلال وتحقيق السلام.

وأضاف مخاطباً الشعب «الإسرائيلي»: إن مواصلة الاحتلال والاستيطان والسيطرة العسكرية على شعب آخر لن يصنع لكم أمناً ولا سلاماً.

وأكد: أن صراعنا ليس مع أتباع الديانة اليهودية، ولكن مع من يحتل أرضنا، لذلك سنواصل مسيرة كفاحنا لإنهاء الاحتلال. واختتم كلمته قائلاً: «حذار أن يقتل الأمل لدى شعبنا الفلسطيني».

وتظاهر آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد الخطة الأمريكية، قبل ساعات من خطاب الرئيس الفلسطيني. وشهدت مدينة رام الله تظاهرة مركزية شارك فيها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى جانب ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف متظاهر، ووصل المتظاهرون من باقي المدن الفلسطينية إلى رام الله. وهتف المتظاهرون ضد الخطة الأمريكية ومن بين الهتافات التي أطلقوها «لن تمر هذه الصفقة لن تمر».

وعقب التظاهرة، وصل عشرات المتظاهرين عند المدخل الشمالي لمدينة رام الله الملاصق لمعسكر لجيش الاحتلال ومستوطنة «بيت إيل». وأطلق الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم. وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، بلغ عدد الإصابات 12 ما بين اختناق بالغاز وإصابات مباشرة بالرصاص المطاطي. وفي قطاع غزة المحاصر، شارك نحو ألفي شخص في تظاهرة مركزية في ساحة الجندي المجهول غرب مدينة غزة. (وكالات)