شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عروض عربية في «دبا الحصن للمسرح الثنائي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علاء الدين محمود

تنطلق مساء غدٍ الخميس، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي الذي تنظمه إدارة المسرح في دائرة الثقافة في الشارقة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة خمسة عروض من الإمارات والمغرب ومصر وسلطنة عمان وفلسطين وتختتم فعاليات المهرجان مساء يوم 17 من هذا الشهر.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة للمهرجان أمس، في قصر الثقافة بحضور أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بالدائرة، أعلن عن تفاصيل الدورة الحالية التي تقام فعالياتها بالمركز الثقافي في دبا الحصن، وذكرت مريم المعيني، المنسقة الإعلامية للمهرجان، أن المهرجان الذي يُعنى بالأعمال التي ترتكز جمالياتها على الصراع الدرامي بين شخصيتين فوق الخشبة، يستضيف 5 عروض عربية، حيث سيكون الافتتاح بمسرحية «أنا معك» لفرقة مسرح كلباء، من تأليف جمعة علي وإخراج عبد الرحمن الملا، ويجسدها على الخشبة الفنانان جمال السميطي، وعبير الجسمي.

وفي اليوم الثاني يشاهد الجمهور المسرحية المغربية «عبث» التي تقدمها فرقة «بصمات الفن»، وهي من تأليف وإخراج إبراهيم روبيعة، ويشارك بالتمثيل فيها: بوبكر اوملي ومحمد أوراغ.

وستقدم في اليوم الثالث المسرحية المصرية «مكان مع الخنازير» لفرقة «كريشن» وهي من تأليف أثول فوغارد، وإخراج جمال ياقوت، ومن تمثيل: محمد مرسي، وآية بدر.

وفي اليوم الرابع تقدم فرقة صلالة العمانية مسرحية «أحلام أبو سلامة» من تأليف وإخراج عماد الشنفري، وأداء تمثيلي لكل من عبد الله مرعي، وسارة فهمي. وتعرض المسرحية الفلسطينية «بيدور والنقيب» لفرقة «مسرح نعم»، في اليوم الخامس والأخير من المهرجان، وهي من تأليف ماريو بينديتي، وإخراج إيهاب زاهدة، ويشارك بالتمثيل فيها: رائد الشيوخي ومحمد الطيطي.

ندوات نقدية

وأشارت المعيني إلى الندوات النقدية التي ستلي العروض المسرحية وما فيها من ميزات فنية وتوجهات فكرية، ويشارك في هذه الندوات فيصل الدرمكي، من «الإمارات»، وخليفة الهاجري، من «الكويت»، ومحمود سعيد «مصر»، والحسين الشعبي، «المغرب»، وحسين نافع من «الأردن».

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ولفتت المعيني إلى أن المهرجان سينظم ثلاث ورش تدريبية موجهة لمنشطي المسرح في مدارس الشارقة، وهي: ورشة «الاقتباس والتناص في نصوص المسرح المدرسي» بإشراف السورية أمل حويجة، وورشة «الأزياء في المسرح المدرسي» للمغربية رفيقة بنميمون، و«التمثيل الإيمائي في مسرح الصغار» من إشراف المصرية سماء إبراهيم.

وأكدت المعيني أن هناك إقبالاً كبيراً على فعاليات المهرجان من قبل جمهور وأهالي دبا الحصن لحضور العروض والورش التدريبية.

فيما ذكرت عائشة الحوسني، المنسق العام للمهرجان أن البرنامج الموازي للمهرجان سيحتفي بالعديد من الأنشطة ومن أبرزها الدورة «17» من ملتقى الشارقة للمسرح العربي، المكرس لتفعيل حركة البحث المسرحي، ويجيء هذه السنة تحت عنوان «المسرح والخيال»، بمشاركة ثلة من الباحثين والممارسين المسرحيين العرب، وينظم الملتقى يومي 15 16 فبراير، عند الرابعة مساءً بالمركز الثقافي لمدينة دبا الحصن.

ويشارك في الملتقى كل من: عبد الله راشد (الإمارات)، أحمد بدوي، وميسرة صلاح الدين، وجمال ياقوت (مصر)، صورية غجاتي (الجزائر)، جاسم الغيث (الكويت)، عمر الرويضي وعزيز أبلاغ (المغرب)، عماد الشنفري (عمان).

وأوضحت الحوسني أن إدارة المهرجان قد دعت مجموعة من الوجوه المسرحية لمتابعة فعاليات هذه الدورة ومن بينهم الفنان التونسي عبد المنعم الشويات، والكاتب الجزائري علاوة كوسة، والفنانان الأردنيان محمد المومني ودانا أبو لبن، والمخرج العراقي أياد السلامي.

استراتيجية هادفة

وتأسس مهرجان المسرح الثنائي قبل خمسة أعوام في إطار استراتيجية دائرة الثقافة الهادفة إلى نشر وتنويع النشاط المسرحي في الإمارة ولترسيخ جسور التواصل وتبادل المعرفة بين المسرح المحلي والعربي.

ويعنى المهرجان بنوع من الأداء المسرحي الذي تبلور أكثر في السنوات الأخيرة وهو «مسرح الثنائيات» ويعتمد على التناظر الدرامي القائم بين شخصيتين فحسب، وتأتي هذه التظاهرة الجديدة في سياق تطوير وتدعيم المنابر والأنشطة المسرحية في مدن ومناطق إمارة الشارقة، وتشجيع التجارب الفنية الجديدة والمبتكرة وتعزيز دورها في رفد وإثراء المشهد الثقافي والمحلي والعربي.