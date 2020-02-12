العويس: الإمارات اتخذت كافة الإجراءات لحماية المجتمع من «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الإمارات وبتوجيهات من القيادة الرشيدة كانت من ضمن أوائل الدول التي استلمت كميات مناسبة من المستلزمات الخاصة بالفحص المتقدم؛ لاكتشاف فيروس «كورونا» المستجد؛ بهدف ضمان سلامة المجتمع الإماراتي؛ حيث يقوم أكثر من 500 موظف بعمليات التواصل والاستقصاء الطبي والدعم اللوجستي وعلى مدار الساعة.

وقال العويس، في إحاطة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة الرابعة من الدور الأول للفصل التشريعي السابع عشر، إنه وبعد الإعلان عن انتشار الفيروس في الصين، وبشكل مبكر جداً تم تعميم أجهزة الكشف الحراري على منافذ ومطارات الدولة، علاوة على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، وفقاً للبروتوكولات والممارسات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

ونوّه العويس إلى أن دولة الإمارات تمتلك مخزوناً استراتيجياً من المستلزمات الطبية الأساسية؛ مثل: الأقنعة الجراحية؛ والقفازات الطبية؛ والنظارات الواقية؛ والملابس الواقية، علاوة على أن العديد من المصانع المتواجدة داخل الدولة تصنع هذه المستلزمات وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وقال: إن فترة احتضان المرض المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية هي من يوم واحد إلى 11 يوماً مع بعض الاستثناءات التي من الممكن أن تزيد فيها الفترة إلى 16 يوماً، لافتاً إلى أن جميع حالات المصابين في الإمارات مستقرة، وهناك حالة شفيت، وتتطور إلى الأفضل، مؤكداً أنه تم الوصول إلى كل المخالطين، والأماكن التي زارتها الحالات المكتشفة، وإجراء كافة الفحوص اللازمة؛ للتأكد من عدم انتقال العدوى لأي من المخالطين.

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وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع: إنه تم رفع جاهزية المنشآت الطبية بالقطاعين الحكومي والخاص؛ حيث تم تخصيص غرف عزل مهيأة، ورفع جاهزية المختبرات المؤهلة لعمل الفحوص الفيروسية في المؤسسات الحكومية، وتوفير المستلزمات الوقائية الشخصية من الأمراض المعدية لمقدمي الرعاية الصحية، كما تم رفع حالة الاستعداد في جميع مطارات الدولة وشركات الطيران الوطنية؛ حيث تتواجد الفرق الطبية وأجهزة الكشف الحراري في المطارات علاوة على القيام بعملية إجلاء رعايا الدولة من المناطق الموبوءة فور صدور القرار.

وتطرق العويس، خلال الإحاطة، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة؛ للتعامل مع فيروس «كورونا»؛ ومنها: تفعيل مركز العمليات الوطني؛ والتنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية؛ ومراكز الأبحاث والتواصل والتنسيق المستمر عبر القنوات الرسمية مع الحكومة الصينية لتقييم المخاطر.

وأكد أن هناك إشادة كبيرة من منظمة الصحة العالمية والمركز الإقليمي والعربي بتعامل الإمارات مع الحالات المكتشفة، فضلاً عن الشفافية والتعامل مع هذا الفيروس؛ حيث خصصت الإمارات مركزاً للتواصل باللغة الصينية؛ للاستفسار عن المرض والتبليغ عن الحالات المشتبه فيها.

وأشار وزير الصحة ووقاية المجتمع إلى أن الإمارات تنسق بشكل مستمر مع منظمة الصحة العالمية؛ لمعرفة آخر المستجدات في هذا الشأن، كما أن الدولة ستشارك في اجتماع دولي يعقد؛ لبحث مستجدات فيروس «كورونا» المستجد؛ كونها نجحت في علاج إحدى الحالات وشفائها من الفيروس. (وام)