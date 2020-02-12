وفد من الشارقة يزور مؤسسات قرآنية في السعودية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار وفد من إذاعة القرآن الكريم من الشارقة، برئاسة خليفة حسن خلف مدير الإذاعة، عدداً من المؤسسات القرآنية الحكومية في المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز العلاقات وتبادل الأفكار والخبرات والبرامج القرآنية.

شملت الزيارة أهم خمس مؤسسات قرآنية في المملكة وهي، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في الرياض، ومسابقة الملك عبدالعزيز الدولية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الرياض، واتحاد الإذاعات الإسلامية في جدة، وإذاعة نداء الإسلام في مكة المكرمة، وفضيلة الشيخ الدكتور بندر بليلة إمام وخطيب المسجد الحرام في مكة المكرمة.

اطلع الوفد خلال زيارة مبنى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، على آلية العمل من خلال جولة ميدانية في المبنى واستوديوهات الإذاعة والمكتبة الصوتية وإدارة الرقابة القرآنية.

وكان في استقبال الوفد خلال زيارته لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم، سليمان الخميس الأمين العام للمسابقة ومديرو إدارات الوزارة، واستعرض الخميس الرؤية التي تنطلق منها المسابقة والجهود التي تبذلها لتكريم حفظة القرآن الكريم وعلمائه. وشهدت الزيارة عرض فيلم وثائقي حول المسابقة وأهم إنجازاتها ودورها البارز في خدمة كتاب الله تعالى.

واطلع الوفد خلال زيارته الميدانية للمؤسسات الإعلامية القرآنية الحكومية في المملكة العربية السعودية على تجربة اتحاد الإذاعات الإسلامية بجدة وكان في استقباله مدير عام الاتحاد محمد سالم ولد بوك، الذي قدم استعراضاً لأهم إنجازات ودور الاتحاد مع الدول الأعضاء، والتقى الوفد بالإعلامي المخضرم مستشار الاتحاد د.محمد أحمد الصبيحي. وتعرّف الوفد الى نظام العمل وأهم البرامج القرآنية التي تقدمها إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، وبحث خلال زيارة لمقر الإذاعة آليات التبادل البرامجي بين الإذاعتين، وفرص تبادل الخبرات مع الكوادر الإعلامية في كلا المؤسستين.

اختتم الوفد جولته بزيارة فضيلة الشيخ الدكتور بندر بليلة إمام وخطيب المسجد الحرام وذلك بمكتب رئاسة شؤون الحرمين بالحرم المكي.