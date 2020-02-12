حكومـة ديـاب تنـال ثقـة البرلمـان اللبنانـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

منح المجلس النيابي اللبناني، أمس الثلاثاء، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، رغم احتجاجات متظاهرين حاولوا صباحاً عرقلة وصول النواب إلى البرلمان. واندلعت مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية، بعدما اعلن المحتجون عن يوم «ثلاثاء الغضب»، و«لا ثقة» للحكومة الجديدة، وعمدوا إلى محاولة تعطيل انعقاد الجلسة من خلال منع النواب والوزراء من الوصول إلى مبنى المجلس وسط بيروت، حيث تحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية، وشهدت معارك كرّ وفرّ استعملت القوى الأمنية خلالها خراطيم المياه، والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ومنعهم من تسلق الجدران الأسمنتية التي أحاطت بالمجلس من كل الجهات.

ورغم الاحتجاجات في الخارج، حضر الجلسة 84 نائباً من أصل 128 ووفروا النصاب اللازم لها، وقد استهلها دياب بقراءة البيان الوزاري الذي تضمن تنفيذ «خطة طوارئ سريعاً» لإخراج البلاد من الانهيار الاقتصادي الذي تشهده منذ أشهر. وبعد جلسة استمرت نحو ثمانية ساعات، أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن 63 نائباً صوتوا لمصلحة منح الثقة للحكومة الجديدة، مقابل رفض 20 منهم، وامتناع نائب واحد. وأنهى كلمته ب«مبروك». وخلال الكلمة التي طلب فيها من النواب منح الثقة للحكومة، قال دياب «نحن نتبنى مطالب الانتفاضة الثورة التي أحدثت زلزالاً في البلد». وشكّل دياب الحكومة في 21 يناير الماضي، من عشرين وزيراً غير معروفين بأغلبيتهم، ومن الأكاديميين.

وبالنسبة للحراك الشعبي بدأ المحتجون بالتوافد منذ الصباح إلى ساحة الشهداء، وسط بيروت، استعداداً ل«ثلاثاء الغضب»، مطلقين شعار «لا ثقة»، في وجه النواب المجتمعين تحت قبة البرلمان لمنح الثقة للحكومة، فيما رشق المحتجون سيارة بعض الوزراء بالبيض. ومع اتساع المواجهات أغمي على عدد كبير من المتظاهرين نتيجة القنابل المسيلة للدموع، ما جعل الصليب الأحمر يعمل على إسعافهم، حيث نقل 39 جريحاً إلى المستشفيات.