شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد تكتسي بالأبيض.. وتأهب لفيضانات في فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع، أمس الثلاثاء، عدد قتلى العاصفة «سيارا» التي تجتاح أوروبا، إلى ثمانية أشخاص، وعبرت الموجة القطبية شمال وشرق فرنسا، التي لا تزال في حال تأهب خشية وقوع فيضانات، بعدما ضربتها رياح عاتية سرعتها 220 كلم في الساعة، في وقت لا تزال المنطقة العربية تعيش تحت وطأة المنخفض الجوي «كريم» الذي تسبب باكتساء العاصمة العراقية بغداد باللون الأبيض، بعد تساقط ثلوج بكثافة للمرة الأولى منذ عقود، وانخفضت الحرارة دون الصفر في مناطق سعودية عدة.

وتسببت العاصفة التي تتجه نحو بحر النرويج، بمقتل رجل ثلاثيني، في سويسرا، بعد اصطدام سيارته بمؤخرة شاحنة دفعتها الرياح قرب مدينة فريبوج. وفي فرنسا، أبقت إدارة الأرصاد الجوية على حالة التأهب البرتقالي في 11 إقليماً في البلاد. وضربت رياح قوية، أمس، جزيرة كورسيكا، حيث أعلنت السلطات حالة التأهب باللون البرتقالي.

وعلّقت أنشطة الموانئ من باستيا وليل روس في كورسيكا، بسبب الرياح الشديدة، وحولت الرحلات الجوية المتجهة من كالفي إلى باستيا، وفق ما أعلنت إدارة المقاطعة.

وفيما تتجه «سيارا» نحو بحر النرويج، يبقى إقليما سان-ماريتيم، ولور، في حالة تأهب برتقالي بسبب الفيضانات. ولا يزال إقليما با-دو- كاليه وسوم في شمال فرنسا، في حالة تأهب برتقالي أيضاً تخوفاً من فيضانات ناتجة عن أمواج.

وبحسب السلطات، فإن شدة الظاهرة ستكون أكثر وضوحاً في فترات المد البحري. ويبدو أن قطاع النقل لن يواجه صعوبات إضافية نتيجة للعاصفة. وعلى صعيد قطاع السكك الحديدية «ليس من المنتظر وقوع اضطرابات، بل بعض الصعوبات فقط، في مناطق معزولة»، وفق ما أعلنت شركة السكك الحديدية.

وألغيت، أو أرجئت، أمس الأول، 50 رحلة في مطاري أورلي، وشارل ديجول، الدوليين في باريس، وكذلك رحلات محلية عدة طالت آلاف الركاب.

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وبدأ الوضع يتحسن بالنسبة لخدمات الكهرباء. وبقي 15 ألف منزل محروماً من الطاقة الكهربائية، مساء أمس، خاصة في النورماندي، واو دو فرانس (شمال)، وجران إيست (شرق)، مقابل 130 ألف منزل، صباح أمس، بحسب شركة الكهرباء الفرنسية «إينيدي». وفي لوفروال شمالي البلاد، أصيب رجل بجروح بعد وقوع لوح إعلاني عليه. ونقل إلى المستشفى في حالة خطرة.

وفي جران إيست، اضطرت عناصر الإطفاء إلى إزاحة الأشجار التي سقطت وسط الطرقات، وتلقت آلاف الاتصالات، وتدخلت مئات المرات بعد البلاغ عن طيران أسقف منازل، ووقوع خطوط كهرباء.

وفي با-ران (شرق)، أصيب 6 أشخاص بجروح طفيفة، بينهم امرأتان، بعد سقوط شجرة في ستراسبورج. وفي أو-ران (شرق)، أفادت إدارة المقاطعة بإصابة «ثلاثة أشخاص» بجروح تكفلت عناصر الإطفاء بمعالجتهم.

وفي باريس ومناطق محيطة بها، تدخل الإطفائيون 300 مرة منذ بدء العاصفة للتصدي لحالات تساقط أجسام، أو فروع أشجار.

من جهة أخرى، لا تزال المنطقة العربية تعيش تحت وطأة المنخفض الجوي «كريم»، إذ تأثرت العاصمة السعودية الرياض، وسادت برودة غير اعتيادية، فكانت درجة الحرارة دون الصفر في بعض مناطقها، كما أعلنت عدة مناطق عن تأجيل الدراسة بسبب موجة البرد، خاصة في الحدود الشمالية.

وفي لبنان، يسود طقس متقلب مع بدء انحسار المنخفض، وهطول أمطار متفرقة في الليل، رافقها برق ورعد في عدد من المناطق.

وفي العراق، اكتست العاصمة بغداد بالثلوج في حدث نادر منذ عقود، بعدما تسبب المنخفض الجوي بهبوط حاد في درجات الحرارة في أغلبية مناطق البلاد. وتسبب تساقط الثلوج في إقليم كردستان العراق بإغلاق أغلبية الطرق الخارجية، وتوقف شبه تام لحركة السيارات في محافظة دهوك، وتعطيل الدوام للمدارس في محافظات حلبجة، والسليمانية، وأربيل. ( وكالات)