شكرا لقرائتكم خبر عن «الاحتياطي» يحذر من مخاطر «كورونا» على الاقتصاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إن اقتصاد بلاده نما بوتيرة معتدلة خلال النصف الأخير من العام الماضي، لكن لا تزال المخاطر على التوقعات الاقتصادية قائمة، خاصة بسبب فيروس «كورونا».
وأضاف «باول» خلال شهادته نصف السنوية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن الاقتصاد الأمريكي بدا قوياً أمام الرياح المعاكسة، لكنه أشار إلى أن التضخم مستمر في أدنى مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.
ونما اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 2.1%، خلال الربع الأخير من العام الماضي، وفقاً لتوقعات المحللين، لكنه سجل أبطأ وتيرة نمو في 3 سنوات خلال 2019.
وأوضح باول أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال قوياً حيث أضاف الاقتصاد 200 ألف وظيفة في المتوسط، خلال النصف الأخير من العام الماضي، بالإضافة إلى 225 ألفا أخرى في يناير/كانون الثاني الماضي.
كما أبرز «باول» العدد الكبير من الوظائف المتاحة، مشيراً إلى أن أصحاب العمل أكثر استعداداً لتوظيف العمال ذوي المهارات الأقل وتدريبهم.
وقال باول: «نتيجة لذلك، أصبحت فوائد سوق العمل القوية مشتركة على نطاق أوسع؛ حيث إن الذين يعيشون ويعملون في المناطق ذات الدخل المنخفض والمتوسط يجدون فرصاً جديدة».
وقال باول إن المخاطر على التوقعات الاقتصادية لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بفيروس «كورونا» الجديد، مشيراً إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يراقب عن كثب تأثيره في الصين، وبالتبعية النمو الاقتصادي العالمي.
وعلى الرغم من تهديد الفيروس، ذكر باول أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي في وضع جيد بعد 3 تخفيضات لمعدل الفائدة في عام 2019.
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