سعود بن صقر: الإعلام الجاد والهادف ضرورة لصيانة المكتسبات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن الإعلام شريك رئيسي فاعل في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، وإمارة رأس الخيمة، مشدداً على أهمية دوره في تسليط الضوء على التطورات المتلاحقة في مختلف المجالات، وأثرها في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، والاطلاع على مشاريعه وخطط العمل للعام 2020؛ حيث كان في استقبال سموه، هبة فطاني، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، وفريق عمل المكتب.

وفي جلسة حوارية خاصة، تحدث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن رؤيته لدور الإعلام والتواصل في صياغة الحاضر واستشراف المستقبل؛ حيث قال: «الإعلام الجاد والهادف يكتسب مع مرور الوقت أهمية متزايدة في التعريف بالجهود والنجاحات المتحققة؛ بهدف خلق تواصل إيجابي وبنّاء يستند إلى الحقائق والأرقام». وأضاف سموه: «نملك في رأس الخيمة رؤية إعلامية شاملة ونظرة مستقبلية لواقعنا الإعلامي ستساهم في مواكبة ما تشهده الإمارة من تطورات متسارعة في العديد من القطاعات الحيوية، وستعزز من إيصال الرسالة الإعلامية بكل ما تحمله من ثوابت وطنية ومسؤولية مهنية؛ لخدمة التوجهات التنموية الشاملة للإمارة».

وعن تصوراته للدور الذي يلعبه المكتب، قال سموه: نعول كثيراً على الدور الكبير الذي يلعبه المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة في ريادة التوجهات الإعلامية خلال المرحلة القادمة؛ إذ تقع على المكتب مسؤولية نقل رسالة رأس الخيمة وصورتها الحضارية إلى كافة أنحاء العالم.

وخلال حديثه مع فريق العمل بالمكتب الإعلامي، شدد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على ضرورة تبني أحدث التقنيات والأساليب العلمية الحديثة الكفيلة بدعم منظومة العمل.

وقال سموه: التكنولوجيا أصبحت عنصراً حيوياً في منظومات العمل الحديثة، إلا أن الإبداع الإنساني يظل العنصر الأكثر أهمية، وهو ما يتطلب الاستثمار المتواصل في المواهب الشابة.

من جانبها، توجهت هبة فطاني بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدةً أن رؤية سموه السديدة، ودعمه الدائم للمكتب الإعلامي منذ تأسيسه عام 2018 وحتى الآن كان لهما الأثر الأكبر في الانطلاقة الموفقة التي حظي بها المكتب خلال الفترة الماضية. وجددت فطاني التزام فريق العمل بتوجيهات سموه، مشددة على أن هذه الرعاية الكريمة تُشكل حافزاً يدفع فريق العمل بالمكتب إلى بذل قصارى الجهد؛ للقيام بالواجبات والمهام الموكلة إليهم على أفضل وجه.