ندوة تعريفية بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي في الخرطوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم بيت الشعر بالخرطوم بالتعاون مع ندوة العلامة عبدالله الطيب، ندوة تعريفية عن «جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي» التي أطلقتها دائرة الثقافة بالشارقة، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور كتاب ونقاد من جامعة الخرطوم واتحاد الكتاب السودانيين.

د. الصديق عمر الصديق، مدير بيت الشعر ومدير «معهد العلامة عبد الله الطيب»، ذكر أن النقد ما انفك يوازي حركة الشعر واستشهد بالنابغة الذبياني وخيمته، والحضرمي والتفاتاته، وأن ما بين أهل النقد والشعر من جدل لا ينقطع، وقال «هذه الجائزة تأتي معززة لمشروعاتنا في هذا المنحى».

وأكد الصديق أن بيت الشعر بالخرطوم يفتح أبوابه للجولات التعريفية التي تستمر في كل الجامعات والمؤسسات الثقافية والعلمية.

وأثنى مدير الإعلام والعلاقات العامة بالجامعة د. ممدوح الحسن، على مبادرات الشارقة وأعلن عن تبني الجامعة لمسألة التعريف بالجائزة ودورها الثقافي.

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ورحب نادر السماني عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب السودانيين بالجائزة باعتبارها رافدا مهما وسوف تحدث ثورة نقدية.

وقال الشاعر عادل السعد «جذبني شعار النسخة الأولى وهو يحمل علامات كثيرة على مستوى درس النقد العربي من تاريخيته إلى حداثته وتأصيله، والجائزة تقدم مرتكزات لانطلاقة الخطاب الشعري بشكل مؤسس».

وقال مدير إدارة النشر بجامعة الخرطوم الدكتَور الأصم بشير: «سيكون لهذه الجائزة أثر عظيم، وسوف ستحفز ذائقة الكتابة في السودان إلى مستوى متقدم».

وشارك في الحملة التعريفية بالجائزة مجموعة من الشعراء عبر إلقاء القصائد.