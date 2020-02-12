شكرا لقرائتكم خبر عن «وقتي الأمثل».. فكر جديد يحشد الطاقات ويرتقي بالمخرجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق:محمد إبراهيم، ايمان سرور

أكد خبراء تربويون وأولياء أمور في الميدان التربوي، أن مبادرة «وقتي الأمثل»، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، ويتم تطبيقها الأحد المقبل على 256 مدرسة بواقع 233 مدرسة في أبوظبي، و23 في دبي، لتبلور من خلالها حقبة تطويرية جديدة، في مسيرة المدرسة الإماراتية، تشكل فكراً جديداً خارج الصندوق، يحشد الطاقات ويرتقي بجودة المخرجات، من خلال استراتيجيات تعمق دور المعلم وتنمي مهارات «المتعلم» وتخفف الأعباء على أولياء الأمور.

وقالوا ل«الخليج» إن إعادة هيكلة وقت التدريس، واعتماد سياسة الدمج في الحصص الدراسية، يعد مساراً فاعلاً لتجنب هدر الوقت، وأحد أهم القنوات المؤثرة لاستثمار ساعات اليوم الدراسي، لاسيما أن المبادرة تفرز صوراً جديدة لمفهوم مصادر التعلم التي تعمل للمرة الأولى في المساء، فضلاً عن الساعات المخصصة للمكتبات المسائية التي تستهدف المعلمين للارتقاء بمستويات ومهارات الطلبة.

البداية كانت مع قراءة ”الخليج 365” لتفاصيل مبادرة «وقتي الأمثل»، التي ارتكزت على 4 استراتيجيات، تضم تطبيق نظام الحصص المزدوجة، ومراكز مصادر التعلم المسائي، والساعات المكتبية المسائية للمعلمين، والمهام الإثرائية (الواجبات المنزلية)، ضمن استثمار وقت الحصص بفاعلية، في خطوة جادة لإعادة هيكلية ساعات الدراسة.

وفي تفنيدها للتفاصيل، أفادت لبنى الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بالوزارة بالإنابة، بأن تطبيق المبادرة لن يترتب عليه أي تغيير في مواعيد اليوم الدراسي، ولا توجد زيادة في ساعات الدوام المدرسي، وستتم مراجعة الخطة الفصلية التي تتضمن توزيع مخرجات التعلم لكل حصة دراسية وتعديلها بما يتوافق مع نظام الحصص المزدوجة الذي اعتمدته المبادرة الجديدة.



دمج حصتين



وأوضحت أن الحصص المزدوجة تتمثل في دمج حصتين متواصلتين دون فاصل، لتصل المدة الزمنية للحصة الواحدة 90 دقيقة في مواد محددة منها «اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والتصميم والتكنولوجيا»، مؤكدة أن نظام الحصص المزدوجة في تلك لن يؤثر في بقية المواد الأخرى، بل يسهم في تمكين الطلبة من تعزيز تحصيلهم الدراسي، وتقليل الأعباء الدراسية المطلوبة منهم بعد انتهاء الدوام.

وحول آلية توظيف وقت الحصة المزدوجة، قالت إنها تتضمن 5 دقائق للتحفيز الذهني و50 دقيقة لتطبيق مهارات الدرس، و35 دقيقة موزعة على النشاط، مؤكدة أن المبادرة تعزز التحصيل الدراسي للطلبة، وفق أحدث النظم العالمية المتبعة في ميادين التعليم.

وأفادت بأن تطبيق البنود الواردة في المبادرة لن تؤثر بأي حال من الأحوال في سير الخطة الدراسية المعتمدة للعام الدراسي الجاري؛ بل ستسهم في تنفيذها على النحو المطلوب.



مخرجات عالمية



وفي مكالمة هاتفية، وضعنا تفاصيل المبادرة أمام الخبير الدكتور وافي الحاج، الذي اعتبرها خطوة مهمة اتخذتها الوزارة نحو مخرجات تحاكي العالمية، موضحاً أن مرتكزات المبادرة تشكل مسارات تكاملية تستثمر في مهارات الطلبة، وتوظف خبرات المعلمين، وتعزز استخدام التكنولوجيا في التعليم،

وفي تعقيبه على زمن الحصة، أفاد بأنه مقسم بطريقة ممنهجة، لا يسبب أي إحساس بالملل للطالب؛ إذ جاءت الحصة متنوعة، شاملة تضم تعليم الطلبة معارف جديدة، وتمنحهم فرصة التدريب عليها من خلال أنشطة أو واجبات كان الطالب يصحبها معه للمنزل في السابق.



خطوة مهمة



وفي رده على سؤال حول الواجبات المنزلية ومدى انعكاسها على الطلبة في حال أدائها خلال اليوم الدراسي، أكد أنها خطوة مهمة تخفف الأعباء على أولياء الأمور، وتمنح الطلبة، فرصة ممارسة حياتهم الاجتماعية والأسرية بعيداً عن ضغوط الدراسة، والأهم من ذلك يكمن في دور المعلم الذي ازداد عمقاً، وبات لم يقتصر على تدريس الطالب فقط؛ بل متابعة أدائه التطبيقي أيضاً، مما يؤدي إلى ترسيخ المعارف والعلوم اليومية التي يدرسها المتعلم، ويعزز الجانبين «النظري والتطبيقي» تحت إشراف معلمه الذي يدرك ماهية تفكير كل طالب ومزاياه وأوجه قصوره وطرائق علاجه.



مصادر التعلم



وركز رأي الدكتور نور الدين عطاطرة، المدير المفوض لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، على أن استراتيجيات المبادرة ركزت على جوانب مهمة، تفرز أدواراً جديدة للمعلم والإدارات المدرسية، لاسيما التي تخص مصادر التعلم المسائية التي يتم تطبيقها للمرة الأولى، مما يسهم في تحقيق استدامة التعليم، وقدرة الطالب على الحصول على المعارف والعلوم في أي وقت وفي كل مكان.

وقال إن الساعات المكتبية المسائية التي أتاحتها المبادرة، للمعلمين تسهم في إثراء خبرات المعلمين، وتمكنهم من الاطلاع على مستجدات طرائق التدريس، وسبل الارتقاء بمستويات ومهارات الطلبة، لاسيما أنها جاءت (اختيارية) وتستهدف فئات معينة من المعلمين، الذين لديهم حرية اختيار الأيام، وعدد الساعات بحد أدنى ساعتين يومياً، وحد أقصى 4 ساعات في اليوم.



بناء العقول



وفي وقفة معهم، يرى التربويون: نورا سيف، وخلود فهمى، وخالد عبد الحميد، ووليد لافي، واعتدال يوسف، أن تلك المبادرة، حلت عدداً من الإشكاليات التي تحاكي المعلم والطالب وولي الأمر؛ إذ أسهمت في تعميق دور المعلم، ومنحته فرصة تأهيل وبناء عقول الطلبة وفق رؤيته وقراءته لاحتياجات كل طالب.

وأضافوا أن المبادرة جمعت الجانبين (النظري والتطبيقي) لدى الطلبة، وباتت لديهم الفرصة لتلقي المعارف والعلوم، والتدريب عليها والتعامل مع أسئلتها بشكل تطبيقي يتسم بالدقة والمسؤولية خلال اليوم الدراسي، بما لا يتعارض مع حياته الأسرية، والمجتمعية.

وأوضحوا أن الوزارة رفعت من على عاتق الأسر أعباء متابعة أبنائهم لأداء الواجبات المدرسية، لاسيما أن هناك البعض منهم لا يعي المتغيرات التي قد تطرأ على المناهج، وأساليب التدريس والأهداف التي تحمل المحتوى العلمي للمقررات، الأمر الذي كان يشكل تحدياً كبيراً، لدى أولياء الأمور.

وأفادوا بأن المبادرة أفرزت أدواراً جديدة لجميع عناصر المنظومة التعليمية، لبناء جيل فاعل وقادر على مواكبة المتغيرات، ويستطيع أن يحصل على حقه من المعارف والتعليم في كل وقت وفي أي مكان، لاسيما مع وجود ساعات مكتبات للمعلمين لرفع أداء الطالب ومهاراته، فضلاً عن مراكز مصادر التعلم المسائية التي تحقق استدامة التعليم، وبالتالي جودة المخرجات.



البعد المعرفي



وفي آراء المعلمين، أكد: ريبال غسان العطا وعاطف حسن، وهاني عبد الله، وسارة علي، أن الأدوار الجديدة التي أفرزتها المبادرة، تعيد هيكلة تعاطي المعلمين مع جموع الطلبة، لاسيما في المواد الأساسية، معتبرين إياها فرصة لتعميق البعد المعرفي لدى المعلمين، وتمكين المتعلمين من مهارات القرن الحادي والعشرين، وآليات التعامل مع الأسئلة التطبيقية والانتفاع من التعليم النظري في آن واحد.

وأفادوا بأن فكرة مصادر التعلم المسائية وساعات المكتبات، مسار جديد، يسهم في الجانب الإثرائي لدى المعلم والمتعلم، وحول مدة الحصة، أكدوا أنها مقسمة بشكل يتوافق مع قدرات الجميع، ولا تؤدي إلى أية آثار سلبية على المعلم، لاسيما أنه بعد دمج الحصص، سيصبح نصيب كل معلم في عدد الحصص أقل مما كان عليه من قبل، والأهم من ذلك أن المبادرة لا تؤثر في ساعات الدوام الفعلية للطلبة والمعلمين.

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دافعية الأبناء

وأكد أولياء الأمور ( إيهاب زيادة منى الأحمدي سارة مصطفى)، أن المبادرة خففت الأعباء عن الطلبة والأهالي، لاسيما أن دافعية الأبناء تتراجع أمام الواجبات المنزلية التي يعتبرونها مشقة بعد الانتهاء من اليوم الدراسي، موضحين أن المبادرة وضعت آليات جديدة في التعاطي مع عملية المذاكرة والأنشطة المنزلية.

اقترح أولياء الأمور، طرح مسارات جديدة لتفعيل دورهم في تعليم أبنائهم، وفق السياسة الجديدة للمبادرة؛ إذ إن ولي الأمر شريك استراتيجي في مسيرة بناء الأجيال، مؤكدين أهمية تحديد الأدوار لعناصر العملية التعليمية، لتحقيق جودة المخرجات، وبناء جيل قادر على مجابهة تحديات المستقبل.

وأكدوا أن الوزارة نجحت في رسم خريطة طريق لمخرجات المرحلة المقبلة، من خلال خطة واضحة المعالم لتوظيف التقنيات والوسائل الذكية في تعليم الطلبة، وتتبنى السيناريوهات الأفضل والأمثل المرتبطة بحياة الإنسان.

الحلول الممكنة



وعلمت ”الخليج 365” من إدارات مدارس حكومية في دبي، أن الوزارة وجهت بتكليف الهيئات التعليمية لمراجعة الخطة الدراسية الفصلية داخل المدارس، ورصد المعوقات، التي يمكن أن تواجه المدارس عند تطبيق المبادرة، والعمل على اقتراح الحلول الممكنة لتذليل تلك العقبات.

ومن المقرر تنظيم لقاءات مع أولياء الأمور لتوضيح كافة الاستفسارات المتعلقة بالمبادرة وآلية تطبيقها ومدى أهميتها في تقليل أعباء الطلبة، إلى جانب توضيح دورها في دعم أولياء الأمور، فضلاً عن تحفيز الطلبة على زيارة المركز مساء.

فيما تباينت آراء العاملين في الميدان التربوي بأبوظبي، بشأن جعل مدة الحصة التعليمية 90 دقيقة؛ حيث اعتبرها البعض تميزاً، وقالوا إن ما تبذله وزارة التربية والتعليم من تحديث للسياسات التعليمية والبرامج التطويرية المختلفة، إنما ينبع من رؤية خلاقة تصبو إلى رفع كفاءة الأداء التعليمي والتربوي المتميز على كافة المستويات، فيما حذّر آخرون من شعور الطلاب بالملل من طول الحصة التعليمية، ورأوا أن التوجه الجديد للوزارة ربما يأتي بنتيجة عكسية لما هو مرجو.



مناخ من الملل



يقول الخبير التربوي الدكتور صالح الجرمي: إن فترة ال 90 دقيقة للمادة الواحدة، توجد مناخاً من الملل لدى الطلاب على مدار هذا الوقت الطويل (الملل من المادة والملل من نظام المدرس طويل التواجد)، وخاصة إن كان هذا المدرس غير مرغوب فيه كثيراً في بعض الأحيان لدى الطلاب، مشيراً إلى أن فترة ال 90 دقيقة ودمج حصص المادة الواحدة بهذا الشكل، يحد من فرصة «اختمار» المعلومات والأفكار لدى الطالب ما بين الحصة الدراسية والأخرى لنفس المادة، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى نسيانها وضعف استيعابها.

ويضيف، أنه لابد من تفعيل نظام التعلم الذاتي من خلال عدد من الواجبات الخفيفة التي تتيح للطالب، فرصة الرجوع للمراجع والبحث والجهد الشخصي، مقترحاً بدلاً من ذلك، الإبقاء على الحصة الدراسية كما هي ( 40 دقيقة) مع العمل على تخفيف المناهج الدراسية والحد من ضخامتها، مشيراً إلى أن هذا هو لُب المشكلة في نظامنا التعليمي (ضخامة المناهج).

ويشير، إلى أن تفعيل نظام التعلم الذاتي داخل الحصة وخارجها وجعل الأمور منوطة بالطالب في أغلب الأحيان من حيث استخراج المعلومة (تفعيل استخدام التعلم الذكي عن طريق الهاتف والحواسيب في الفصل)، سيؤدي إلى عملية المتعة في التعليم، وأن التركيز في عملية التعلم على الطلاب كل حسب قدراته ومواهبه وملكاته وهواياته واستعداداته.



أسلوب مميز



يقول خالد المنصوري، رئيس هيئة التدريس في دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي: إن الوزارة ابتكرت أسلوباً مميزاً في إتاحة الفرصة للطالب للتعلم بشكل جيد، و90 دقيقة تعبر عن قدرات ومهارات الطالب وإمكانياته، وبالتالي هي المساحة الكافية لهذا الأسلوب التعليمي، مشيراً إلى أننا اليوم نتحدث عن أفضل الممارسات التعليمية العالمية والوزارة تبحث دائماً عن الأفضل، لذلك أتاحت هذه الفرصة للطالب في التعلم والإبداع، كما أن التوجه يمنح المعلم الوقت الكافي في شرح الحصة العلمية وإعطاء كل معلوماته بشكل أفضل.



الواجبات المدرسية



يشيد خالد السعيدي، مدير مدرسة القدرة للتعليم الثانوي، بالمبادرات التعليمية الجديدة في جعل الحصة الدراسية للمواد العلمية 90 دقيقة، مشيراً إلى أن ذلك التوجه يجنب الطالب الإرهاق من حل الواجبات المدرسية في المنزل ويحرمه من الاستمتاع بوقته مع أسرته، كما أنه مريح للمعلم والطالب والأسرة بشكل عام، فالطالب يستمتع ببقية الساعات مع أسرته، مما يزيد في توطيد العلاقة بين أفراد الأسرة، كما أن المعلم يكون المشرف المباشر لمشاريع الطلبة داخل الحصة، وهذا سيحد من استغلال أصحاب المكتبات في عمل المشاريع نيابة عن الطالب وبيعها له بثمن مكلف.



إسناد مهام



أسندت وزارة التربية والتعليم، لمدير المدرسة أو القائم بأعماله، مهام تنظيم جدول الحصص المدرسي، وفق الأسس الجديدة، فضلاً عن مهمة اختيار منسقين إداريين للعمل في مراكز مصادر التعلم المسائية، ومنحت المدرسة حرية اختيار عدد الأيام، وإعداد جدول بساعات العمل، وتعميمها على جميع أولياء الأمور.



التزامات المعلمين



وفقاً للتعديلات التي فرضتها مبادرة «وقتي الأمثل»، ألزمت وزارة التربية والتعليم، المعلمين بمراجعة الخطة الفصلية التي تتضمن توزيع مخرجات التعلم لكل حصة دراسية، و تعديلها بما يتناسب مع نظام الحصص المزدوجة، التي يتم تطبيقها الأحد المقبل الموافق 16 فبراير الجاري.



التغذية الراجعة



أكدت التربوية نورا سيف المهيري، أهمية رصد نتائج المبادرة، وتحليل التغذية الراجعة في الميدان التربوي خلال المرحلة المقبلة، للوقوف على أبرز مخرجاتها، وتحديد الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة، والعمل على تطويرها، لاسيما أنها تحاكي في مضمونها نظم تعليمية عالمية.