منظمات الأمراض غير المعدية تدعو لتبني «الحوكمة والمساءلة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ميرفت الخطيب



دعا المنتدى العالمي لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية، إلى تبني أسس الحوكمة والمساءلة في المؤسسات الصحية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق خطة 2030، مؤكداً أن الحوكمة محرك رئيسي لجودة أعمال المؤسسات، وخصوصاً في مجال مكافحة الأمراض غير المعدية.

ذلك في ختام أعمال المنتدى أمس بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، والذي نظمته جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالتعاون مع تحالف منظمات الأمراض غير المعدية، تحت شعار «تسريع التقدم في تنفيذ الالتزامات الدولية للوقاية والحد من الأمراض غير المعدية»، بمشاركة نحو 400 شخصية من قادة المجتمع المدني، وخبراء الرعاية الصحية، وصنّاع القرار والسياسات، والمتخصصين من 80 دولة.

وناقشت الجلسة والتي حملت عنوان «تعزيز المساءلة لدى المصابين بأمراض غير معدية من خلال الحوكمة الشاملة والقادرة على إحداث التغيير»، أهمية اعتماد مبادئ الحوكمة والمساءلة الشاملة والشفافة، في تنظيم العلاقة والصلاحيات بين شركات تصنيع الأدوية والمجتمع المدني.

وشهد اليوم الأخير من المنتدى، تنظيم ست ورش عمل، تمحورت حول الاستثمار المستدام والتمويل الذكي لعلاج الأمراض غير المعدية. في حين نظمت مجموعة داعمي تحالف منظمات الأمراض غير المعدية ورشة «إبرام الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وبمبادرة من وكالة «BBC StoryWorks»، شهد المنتدى ورشة «التفكير كصحفي: كيفية ابتكار قصص مقنعة لزيادة اهتمام وسائل الإعلام، وكيفية الوصول بالمحتوى إلى أكبر عدد من الجمهور». وركزت ورشة «بناء الجسور بين القطاعات: توسيع آفاق التحالفات بين منظمات الأمراض غير المعدية».

وناقشت الورشة الخامسة بعنوان «الضعيف يغلب القوي على حين غرّة: استراتيجيات لإدارة تضارب المصالح ومكافحة تدخل الصناعة في سياسة الصحة العامة».