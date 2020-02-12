«أطفال الشارقة» تنظم «صائد المواهب»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في مطلع فبراير الجاري برنامج «صائد المواهب»، في مركزي الطفل بالرقة، وخورفكان، واستهدف جميع الأطفال من مختلف مراكز المدينة والمنطقتين الوسطى والشرقية؛ وذلك بهدف اكتشاف الموهوبين في مجال الموسيقى، بهدف رعايتهم، وتطوير مهاراتهم الموسيقية.

يُركز «صائد المواهب» على نقل المعارف بالطرق المختلفة سواء السمعية أو البصرية أو حتى من خلال الوسائل الحركية. وتضمن البرنامج العديد من الورش، منها عرض فيديو عن الآلات الموسيقية وكذلك ورشة الآلات الوترية لتعريف الأطفال بآلات الفيولينة، والجيتار، والعود، والماندولين، وكذلك ورش في فن الإلقاء، بالإضافة إلى المسابقات.