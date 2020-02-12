تعاون علمي أكاديمي بين جامعتي الوصل والفجيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:ميرفت الخطيب



وقع جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء جامعة الوصل، وسعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة، أمس، اتفاقية تعاون علمي بين الجامعتين.

وقال الماجد: إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار توطيد التعاون الثقافي والعلمي، وتعزيز أواصر التعاون مع جامعة الفجيرة في المجالات الأكاديمية، والعلمية، والبحثية، بما يعود بالفائدة العلمية والبحثية على الطلبة والهيئة الأكاديمية في الجامعتين.

من جانبه، أكد الرقباني، أن الاتفاقية خطوة مهمة نحو توثيق العلاقات بين الجامعتين، وتهدف إلى الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية، وتبادل الطلبة والأساتذة والبرامج والمساقات، وإتاحة فرصة الوصول إلى مصادر التعلم في الجامعتين.

وقال الدكتور محمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل: إن الاتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة والتعاون العلمي والثقافي في المجالات الأكاديمية، والعلمية، والبحثية، والتدريبية، والتطويرية.