خليفة: المواطن ثروة الإمارات ومحور مستقبلها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنجزت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة مشروع الأعمال الإنشائية لـ«مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية» في إمارة الفجيرة التي بلغت تكلفة إنشائها حوالي 1.9 مليار درهم.

ويأتي إنشاء هذه المدينة تجسيداً لرؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار الأسري لهم ومتابعة شؤونهم وتحسين جودة حياتهم.

وتضع القيادة الرشيدة لدولة الإمارات قطاع الإسكان في سلم أولوياتها لتحقيق التنمية في مناطق الدولة كافة بما يخدم المواطنين والحفاظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية التي يعيشها أبناء الإمارات..انطلاقاً من كون المواطن حجر الأساس والمحور الأهم في تقدم الوطن واستقراره في شتى مجالات الحياة.

وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة، أن المواطن يمثل الثروة الحقيقية لدولة الإمارات ومحور سياساتها ومستقبلها وسنواصل بإذن الله تنفيذ المشاريع التي تضمن للأسر الإماراتية جودة الحياة والعيش الكريم.



استراتيجية متكاملة



وقال سموه إن مؤسسات الدولة تعمل من خلال استراتيجية متكاملة على تطوير البنية التحتية وقطاع الإسكان تحديداً.. مضيفاً سموه: إن «مدينة محمد بن زايد» في إمارة الفجيرة تعدّ شاهداً جديداً على قدرة الإنجاز والتشييد والتميُّز في التخطيط والتنفيذ.

وأكد سموه مواصلة إقامة المشاريع الحيوية في أرجاء الدولة كافة والاستمرار في توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وإسعادهم مع مضاعفة الجهود بهدف تعزيز الإنجازات التنموية والاجتماعية.

وتستوعب مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية - التي بلغت تكلفة إنشائها حوالي مليار و900 مليون درهم على مساحة نحو 2.2 كيلومتر مربع - 1100 فيلا سكنية مجهزة بالمرافق المتطورة وستتضمن المدينة لاحقاً مدارس ومساجد وحدائق ومحال تجارية إضافة إلى مركز مجتمعي ثقافي ومجلس رجال.

وتضم مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية - التي تقع في منطقة الحيل في الإمارة وتبعد مسافة ثلاثة كيلومترات إلى الجنوب من مطار الفجيرة - 20 حديقة مختلفة المساحات (عامة وداخلية) وقطع أراضٍ مخصصة للخدمات العامة، موزعة على مساحة إجمالية تصل إلى مليونين و150 ألف متر مربع، بهدف توفير السكن لنحو 7 آلاف مواطن.

وبافتتاحها ستسهم المدينة في تعزيز القطاع السكني بالفجيرة في ظل طبيعتها الجبلية، وستوزع مساكنها من قبل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن ديوان ولي عهد أبوظبي ولجنة مبادرات رئيس الدولة والجهات ذات العلاقة.

وتبلغ مساحة أعمال المساكن في مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية 950,400 متر مربع، بنسبة 44.2% من المساحة الإجمالية للمشروع، بينما تمتد مساحة الطرق إلى 361,895 مترا مربعا بنسبة 16.8% من المساحة الإجمالية للمشروع.



مسطحات خضراء



وتقدر مساحة أعمال الأرضيات الخارجية بـ 258,840 مترا مربعا بنسبة 12.04%.. كما تصل مساحة أعمال المسطحات الخضراء إلى 281,240 مترا مربعا بنسبة 13.1% من إجمالي مساحة المشروع إلى جانب توفير أراض خدمية أخرى بمساحة 297,625 مترا مربعا بنسبة 13.86%... فيما تتألف الوحدات السكنية للمدينة من 583 فيلا مكونة من خمس غرف نوم و417 فيلا مكونة من أربع غرف نوم و100 فيلا مكونة من 3 غرف نوم.. كما تضم المدينة ثلاث محطات كهرباء رئيسية و19 محطة كهرباء فرعية ومحطة ضخ لمكافحة الحرائق، إضافة إلى محطة لرفع مياه الصرف الصحي.

وتتضمن «مدينة الشيخ محمد بن زايد» في الفجيرة.. تصاميم ومواصفات عصرية، تجمع ما بين التراثين المحلي والأندلسي وتراعي خصوصية قاطنيها من المواطنين مع تلبية حاجاتهم في السكن المناسب إذ تم تجهيز المدينة بالخدمات والمرافق الضرورية كافة.

وتتميز مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية بشبكات بنية تحتية متطورة، تضم طرقات بطول 40 كيلومترا، وشبكة كهرباء طولها 139 كيلومترا علاوة على شبكة إنارة للطرقات تحوي 858 عمودا إضافة إلى مد شبكة مياه الشرب بطول 58 كيلومترا وشبكة لتصريف مياه الأمطار طولها 13 كيلومترا.

كما تشمل المرافق.. شبكة مكافحة الحرائق التي تمتد على طول 35 كيلومترا إضافة إلى شبكة الري بطول 39 كيلومترا وشبكة الصرف الصحي بطول 43 كيلومترا مع شبكة الاتصالات التي طولها 86 كيلومترا.. وأسست «مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية» باستخدام آخر ما توصلت إليه الوسائل الحديثة للتخطيط العمراني ومعايير الاستدامة ؛ لتكون مدينة عصرية متكاملة تخدم الساكنين والزائرين لها، وتليق بالاسم الذي تحمله.

وأنجزت بلدية الفجيرة تركيب 1100 لوحة ضمن نظام العنونة الجغرافية الشاملة «مكاني» على جميع مساكن مدينة الشيخ محمد بن زايد، في إطار الجهود المبذولة لتحويل الفجيرة إلى مدينة ذكية في جميع الخدمات التي تُقدّمها. (وام)

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