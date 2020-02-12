«أوسكار» يحل لغز اختفاء جثة باكستاني بعد 14 شهراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:سومية سعد

كشف الرائد صلاح المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني «k9»، أن الكلب البوليسي «أوسكار» كشف جثة شخص باكستاني، بعد تغيبها ملفوفة بكيس بلاستيك ومربوطة بحبال وشراشف، في جبل علي، حيث تغيب الآسيوي 14 شهراً، بعد ما قتله صديقه وغادر الدولة. كما كشف كلب بوليسي آخر في دبي، كمية مخدرات كبيرة في منطقة ديرة، وتمكن من استشعار المخدرات في السيارة في أقل من 30 ثانية.

وقال إنه كشف 9 قضايا مهمة. كما استعانت الإدارة بالكلاب البوليسية في 2278 قضية خلال العام الماضي، والإدارة أسهمت في حل قضايا معقدة، وضبط متهمين بجرائم عدة، فضلاً عن دورها في التأمين والتأكد من سلامة المواقع والفعاليات.

وأشار إلى ترويض الكلاب البوليسية على استخدام التكنولوجيا، عبر تطوير أجهزة عن بعد، هي كاميرا حديثة، وناقل للأوامر الصوتية. كما تبحث عن المخدرات والمتفجرات والمتعلقات في مسرح الجريمة، ومهمات الحراسة وتتبع الأثر والبحث عن الجثث والمفقودين، والكشف عن مسببات الحرائق ومهمات تمييز الرائحة، وغيرها من الأدلة التي تساعد الفرق المختصة على كشف غموض القضايا.

وحققت الإدارة إنجازات، ففرق الكلاب البوليسية المدربة على أيدي عدد من المدربين، أسهمت في الكشف عن غموض الجرائم، ومساعدة الأجهزة الشرطية بالقبض على الجناة. ومن أبرز الإنجازات، العثور على جثة في منطقة الصجعة بالشارقة، بعد انتقال فرقة البحث عن المتعلقات إلى مسرح الجريمة.

وأوضح أن عدداً من الكلاب البوليسية لها مهام أخرى، مثل الكشف عن الحرائق، حيث استطاع الكلب «شيف» الكشف عن حريق في مصنع في شارع الشيخ محمد بن زايد، في منطقة جبل علي، وتعرف إلى سبب الحريق، وهو براميل تضم مادة بترولية.