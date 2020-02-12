حزمة من الأنشطة والورش ترسّخ ثقافة الابتكار في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

انطلقت فعاليات اليوم الرابع من شهر الإمارات للابتكار، في إمارة الشارقة، الذي بدأت فعالياته في 8 فبراير، وتستمر حتى 14 منه، في هيئة الشارقة للكتاب، بحزمة متنوعة من الأنشطة والورش التي لاقت إقبالاً كبيراً من الجمهور الزائر.

شهد ورشاً تفاعلية خارجة على المألوف، تحثّ على الإبداع والابتكار للخروج بحلول مستدامة ومواكبة لتغيرات المستقبل، وتتماشى مع رؤية واستراتيجية القيادة الرشيدة بجعل دولة الإمارات وجهة عالمية للابتكار. وحضرها 633 مشاركاً.

وشاركت شركة «غوغل» بورشتين الأولى «الذكاء الاصطناعي هو المستقبل»، وتناولت مستقبل تطبيقاته في الحياة اليومية، والثانية «نادي طلاب مطوري غوغل»، كيفية إنشاء ناد للطلاب.

وبحثت ورشة «تشكيل مستقبل التعليم العالي مع حلول ديل التكنولوجية»، أهمية تمكين مؤسسات التعليم العالي، للمساهمة في تشكيل مستقبل دولة الإمارات في عصر التحول الرقمي. واستعرضت «فارما غلوبال» خلال ورشة «تحديات رقمنة سوق الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» التحديات والدروس المستفادة والمعالم البارزة وكيفية اختصار هذه الفترة الانتقالية.

وقدمت شركة «infowatch» ورشة عمل بعنوان «كيف تحمي شركتك من تسرب البيانات؟» وناقشت آليات حماية المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات. بينما شارك «بنك الإمارات دبي الوطني» بورشة «المرح في علوم البيانات».

وشاركت جامعة الشارقة، بورشة «كيف تحمي وتسوق لاختراعك؟».

وقدمت شرطة الشارقة، ورشتي «الابتكار وتحديات الازدحام المروري في مواجهة المستقبل»، وتلخصت في الخروج بحلول مبتكرة لمواجهة الازدحامات المرورية. و«مختبر الابتكار حول تحديات الأجندة الوطنية»، للتعريف بالأجندة الوطنية، مع الإضاءة على محور «متحدون بالمصير.. مجتمع آمن وقضاء عادل».

ونظمت بلدية مدينة الشارقة، ثلاث ورش أولاها «أتمو ابتكار»، تطرقت إلى كيفية توفير أجواء تحفز على الابتكار في المجتمع، بثلاثة محاور: التصميم الداخلي واختيار الألوان المناسبة والبيئة المحيطة وطاقة المكان. والثانية «المهندس المبتكر»، ناقشت بعض الفعاليات والأنشطة المناسبة للأطفال، مثل الرافعة البرجية وطريقة استخدامها والأجهزة اللوحية لتصميم المباني. وهدفت ورشة «إعادة التدوير بطرق مبتكرة» إلى توعية الأطفال بأهمية إعادة استخدام وتدوير القطع المستهلكة.

وقدم معهد ذا آيديولوجي للتدريب ورشة «التفكير الابتكاري» التي عرفت بآليات التفكير الابداعي.

مشاركات حكومية

وعرضت هيئة الشارقة للآثار، أحدث مشاريعها «آثار 46»، وهو «هولوجرام» يعرض أبرز المكتشفات الأثرية في الإمارة، مع الإضاءة على جهود صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وشاركت دائرة الخدمات الاجتماعية بمشروع «خدمة واتساب»، الذي يتواصل به مع «الخطوط الساخنة» لمختلف الأقسام بالدائرة.

ويتيح مشروع دائرة الإسكان «صمم بيتك»، للمواطنين اختيار وتعديل نموذج البيت من بين مختلف النماذج المسبقة الإعداد من، ليكون المواطنون جزءاً من اختيار بيتهم المستقبلي.

شاركت «حروف» بإطلاق تطبيق لمساعدة الأطفال على تعلم اللغة العربية بكل سهولة ويسر.

وحضر فعاليات اليوم الرابع الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسس في دائرة التسجيل العقاري، والعميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة، والعقيد سامي النقبي، المدير العام للدفاع المدني، وعبدالعزيز الشامسي، المدير العام للتسجيل العقاري.

عرضت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة خلال مشاركتها ب«أسبوع الشارقة للابتكار» أحدث مشاريعها وخدماتها المبتكرة في مجالي الرصد المساحي وتخصيص الأراضي، وقال المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس الدائرة، إن الدائرة تشارك هذا العام بمشروعين مبتكرين يقدمان خدمات جديدة ومبتكرة؛ تمثل طفرة غير اعتيادية في تحقيق رؤية الدائرة؛ الهادفة إلى تخطيط حضري مبتكر لبيئة عمرانية مستدامة.