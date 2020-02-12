شكرا لقرائتكم خبر عن خلدون المبارك: أبوظبي سبقت العالم في مشاريع الطاقة المستدامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عدنان نجم
انطلقت، أمس، فعاليات قمة معهد ميلكن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فندق سانت ريجس أبوظبي؛ من أجل مناقشة التحديات الأكثر أهمية في العالم، ووضع حلول بشأنها. وحضر الفعاليات أكثر من 1500 شخص يمثلون مختلف القطاعات والصناعات، من بينهم 150 خبيراً من القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية والقطاعات غير الربحية من حول العالم.
قال خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار في الكلمة الافتتاحية للقمة: «يتوقع أن نشهد خلال الأسابيع القادمة بدء تزويد المفاعل الأول لمحطة براكة للطاقة النووية بالوقود النووي، وهذه خطوة مهمة في طريق تنويع مصادر الطاقة التي تنتهجها الدولة بالاعتماد على مصادر متجددة ونظيفة».
وأضاف: «كان لدينا نظرة بعيدة الأمد عبر إنشاء مصدر قبل 15 عاماً؛ حيث استغرب البعض من كوننا دولة منتجة للنفط، ونتجه نحو الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية؛ لكن الجميع يتحدث الآن عن مشاريع الطاقة الصديقة للبيئة، وإنشاء مرافق مستدامة».
مشاريع الطاقة المتجددة
ذكر المبارك أن التوجه نحو الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في السابق كان مكلفاً وباهظاً إلا أن هذا التوجه في الوقت الراهن أثبت جدواه في ظل انخفاض كُلفة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة؛ ومنها الطاقة الشمسية. ولفت إلى أن مشاريع الإمارات في الطاقة المتجددة منتشرة في 25 دولة حول العالم؛ وذلك بفضل رؤيتها السديدة نحو مستقبل أفضل.
وأوضح المبارك في كلمته، أن أمراض القلب وحوادث السير والسرطان كانت من أهم 3 عوامل في وفاة الناس في الإمارات؛ لكن ومن خلال مبادرات مبادلة في القطاع الطبي عبر كليفلاند تراجعت أمراض القلب؛ بفضل الرعاية الطبية المتطورة، وأصبح السرطان في المرتبة الأولى لأسباب الوفاة.
وذكر أنه في السابق كان يجري ابتعاث مرضى القلب للعلاج في الخارج؛ حيث كان يتصدر المرتبة الثانية بين حالات المرضى، إلا أن هذه المرتبة انخفضت الآن إلى ال22؛ بفضل تطور قطاع الرعاية الطبية في مستشفى كليفلاند، وتطور الرعاية الطبية في الدولة، مما ساهم في تخفيض هذا العدد من الحالات التي كان يجري علاجها خارج الدولة. وأشار إلى أن المجموعة ستزيد استثماراتها في علوم الحياة والتكنولوجيا الطبية زيادة كبيرة؛ حيث تتوقع أن يكون قطاع الرعاية الصحية مربحاً.
نمو مستدام
بحسب معلومات ”الخليج 365”، سيجري افتتاح قسم متخصص بأمراض السرطان في مستشفى كليفلاند في السنتين القادمتين.
وبمناسبة استضافة هذا الحدث قال خليفة بن بطي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كي بي بي أو»: «تتعهد المجموعة بالعمل على النمو المستدام، وإتاحة الفرص الجديدة في أسواق الدولة والمنطقة، ويسرنا مشاركة ميلكن في إقامة هذه الفعالية بأبوظبي. وتماشياً مع شعار دولة الإمارات لهذا العام «الاستعداد للخمسين»، نتمنى أن تساعد المناقشات التي ستجرى في هذه القمة على صياغة الخمسين عاماً القادمة في دولتنا والمنطقة».
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