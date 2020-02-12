دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أي الدول تملك أكبر عدد من المفاعلات النووية؟

كشف تقرير "حالة الصناعة النووية في العالم" لعام 2019 عن تفاصيل جديدة حول عمر وتشغيل وإنتاج محطات الطاقة النووية في مختلف الدول، كما أعطى معلومات تخص المفاعلات النووية التي تمتلكها البلدان.

التقرير الذي يعده سنوياً خبير الطاقة النووية مايكل شنايدر، وجد أن الطاقة النووية المصنعة خلال 2019 كانت أكبر بنسبة 2.4% عن العام الذي سبقه، حيث يعود ذلك الارتفاع لقيام لصين بتشغيل 7 مفاعلات نووية جديدة.

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ووفقاً لتقرير نشره موقع روسيا اليوم، فإن عدد المفاعلات النووية الجديدة قيد الإنشاء حول العالم شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال السنوات الـ 6 الماضية، فبعدما كان عددها 68 في أواخر عام 2013، انخفض إلى 46 في منتصف عام 2019.

وأشار التقرير إلى أن هناك 417 مفاعلاً نووياً قيد العمل تعمل حالياً في كل أنحاء العالم، غالبيتها موزعة بين 9 دول هي الأكثر امتلاكاً للمفاعلات النووية قيد العمل.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة الدول الأكثر امتلاكاً للمفاعلات النووية العاملة، حيث تملك وحدها 97 مفاعلاً، بينما تقوم حالياً بإنشاء مفاعلين جديدين، بينما تأتي فرنسا في المرتبة الثانية بعدد 58 مفاعلاً نووياً عاملاً.

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شاهد الإنفوجرافيك التالية، وتعرف على أكثر الدول امتلاكاً للمفاعلات النووية العاملة، وكم تملك كل منها:

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