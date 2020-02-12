دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع كل ما تود معرفته عن سلسلة هواتف Samsung Galaxy S20! ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة سامسونج اليوم عن مجموعة Galaxy S20 الخاصة بها والتي تضم كل من Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus وGalaxy S20 Ultra، وتتميز الهواتف الثلاثة بمجموعة متنوعة من الميزات والتقنيات المتطورة التي سنلقي عليها نظرة سريعة خلال هذا المقال.

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إليكم نظرة أولية وسريعة لمجموعة Galaxy S20 من سامسونج:

التصميم

تأتي الهواتف الثلاثة بتصميم متشابه إلى حد كبير مع وجود اختلافات طفيفة بينهم، فمثلًا يتوفر Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus بثلاثة ألوان، في حين يصل S20 Ultra بلونين فقط.

يتميز Galaxy S20 بقياسات 151.7 × 69.1 × 7.9 ملم، مع وزن 163 جرام، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 مللي أمبير والتي تدعم تقنية الشحن السريع بأداء أفضل مع الشحن اللاسلكي وأيضًا الشحن المعاكس. وعلاوةً على ذلك، يتميز تصميم الهاتف بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، وهو يتوفر بثلاثة ألون هم الأسود، الرمادي والوردي.

أما عن Galaxy S20 Plus، فهو يتميز بقياسات 161.9 × 73.7 × 7.8 ملم، مع وزن 186جرام، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 مللي أمبير والتي تقنية الشحن السريع بأداء أفضل مع الشحن اللاسلكي وأيضًا الشحن المعاكس. ومثل Galaxy S20، يتميز Plus بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، ويتوفر بثلاثة ألوان هم الأسود، الرمادي والوردي.

وبالنسبة لـ Galaxy S20 Ultra، فهو يتميز بقياسات 166.9 × 76.0 × 8.8 ملم، مع وزن 220 جرام، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 مللي أمبير الداعمة لتقنية الشحن السريع بأداء أفضل مع الشحن اللاسلكي وأيضًا الشحن المعاكس. كما يتميز تصميم الهاتف بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، وينطلق هذا الإصدار بلونين فقط هما الأسود والرمادي.

تأتي الهواتف الثلاثة بتصميم Infinity-O مع طبقة من Gorilla Glass من الجهة الأمامية والجهة الخلفية مع إطار من الألمنيوم، ولا يوجد بأي من الهواتف مقبس 3.5 ملم للسماعات الخارجية.

الشاشة

فيما يخص بالشاشة، تأتي الهواتف الثلاثة بشاشات منحنية مزودة بثقب من الأعلى والذي يضم الكاميرا الأمامية.

فيضم هاتف Galaxy S20 شاشة من نوع Dynamic AMOLED بحجم 6.2 بوصة والتي تدعم معدل تحديث 120 هرتز، بجودة عرض QHD، وكثافة 563 بكسل لكل بوصة، كما تدعم الشاشة تقنية HDR10. كما تأتي الشاشة مدمجة بتقنية استشعار البصمة بالموجات الفوق صوتية، ويوجد أيضًا تقنية التعرف على الوجه.

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أما عن Galaxy S20 Plus، يضم هاتف Galaxy S20 Plus شاشة من نوع Dynamic AMOLED بحجم 6.7 بوصة والتي تدعم معدل تحديث 120 هرتز، بجودة عرض QHD، وكثافة 525 بكسل لكل بوصة، وتدعم الشاشة أيضًا تقنية HDR10. وتأتي شاشة هذا الإصدار أيضًا تأتي بتقنية استشعار البصمة المدمجة مع الموجات الفوق صوتية، ويوجد أيضًا تقنية التعرف على الوجه.

ويحتوي Galaxy S20 Ultra على شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، بجودة عرض QHD، وكثافة 511 بكسل لكل بوصة، كما تدعم الشاشة تقنية HDR10. ومثل الإصدارين الآخرين، تأتي الشاشة بتقنية استشعار البصمة المدمجة مع الموجات الفوق صوتية، ويوجد أيضًا تقنية التعرف على الوجه.

تتميز شاشات الهواتف الثلاثة بنسب سطوع عالية مما يجعل من السهل استخدامها تحت أشعة الشمس، كما يمكن التحكم في نسب الوضوح بشكل سلس، ويمكن أيضًا تغيير الواجهة من اللون الأبيض إلى الأسود عبر الإعدادات بالإضافة إلى انه يمكن ضبط ألوان الشاشة بكل سهولة.

من الجدير بالذكر أن معدل لمس الشاشة بالهواتف يصل إلى 240 هرتز، وهذا شيء يحسب للشركة بقوة.

الكاميرا

يأتي كل من S20 Plus وS20 Ultra بإعداد كاميرا رباعي من الخلف، في حين يصل S20 القياسي بإعداد كاميرا رباعي.

فيضم هاتف Galaxy S20 إعداد كاميرا ثلاثي من الخلف والذي يشمل مستشعر بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F2.2 وزوايا عرض واسعة 120 درجة، ومستشعر ثاني بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F1.8، بالإضافة إلى مستشعر ثالث مكبر بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة F2.0 والذي يدعم تكبير Hybrid حتى 3 مرات، وتكبير رقمي حتى 30 مرة. أما عن الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة F2.2.

وعلى صعيدًا آخر، يأتي Galaxy S20 Plus بإعداد كاميرا رباعي من الخلف مع مستشعر بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F2.2 وزوايا عرض واسعة 120 درجة، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F1.8، في حين يأتي المستشعر الثالث بدقة 64 ميجابكسل بعدسة telephoto بفتحة F2.0 وهو يدعم تكبير Hybrid حتى 3 مرات، وتكبير رقمي حتى 30 مرة، مع دعم ميزة Depthvision، مع Spacezoom، ويأتي المستشعر الرابع في إعدادات الكاميرة ToF.

أيضًا تأتي الكاميرة الأمامية في هاتف Galaxy S20 Plus بمستشعر بدقة 10 ميجابكسل، مع فتحة عدسة F2.2.

وبالنسبة لإصدار Ultra، فهو يأتي أيضًا بإعداد كاميرا رباعي من الخلف يشمل مستشعر بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F2.2 وزوايا عرض واسعة 120 درجة، مع مستشعر ثاني بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة F1.8، بالإضافة إلى مستشعر ثالث بدقة 48 ميجابكسل بعدسة telephoto بفتحة F3.5 والذي يدعم تكبير بصري Hybrid حتى 10 مرات، وتكبير رقمي حتى 100 مرة، مع دعم ميزة Depthvision وSpacezoom.

وتأتي الكاميرة الأمامية في هاتف Galaxy S20 Ultra بمستشعر بدقة 40 ميجابكسل، مع فتحة عدسة F2.2.

الأداء

أما عن الأداء، فيأتي S20 بمعالج سامسونج Exynos 990 بدقة تصنيع 7 نانومتر أو معالج كوالكوم Snapdragon 865، كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 8 أو 12 جيجابايت، مع سعة تخزين 128 أو 512 جيجا بايت، ويوجد دعم لإضافة بطاقة خارجية microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

كما ينطلق S20 Plus أيضًا بمعالج سامسونج Exynos 990 بدقة تصنيع 7 نانومتر أو معالج كوالكوم Snapdragon 865، ويتوفر بذاكرة عشوائية بسعة 8 أو 12 جيجابايات، مع سعة تخزين 128 أو 512 جيجا بايت، ويدعم تخزين في بطاقة خارجية microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

نفس الشيء مع إصدار Ultra، فهو يأتي بمعالج سامسونج Exynos 990 بدقة تصنيع 7 نانومتر أو معالج كوالكوم Snapdragon 865، ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 12 أو 16 جيجابايت، مع سعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، ويدعم تخزين في بطاقة خارجية microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

تتوفر الهواتف الثلاثة مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

الشراء والطلب المسبق:

مجموعة Galaxy S20 متوفرة للحجز المسبق والشراء في المملكة العربية السعودية عبر صفحة سامسونج الرسمية لهواتف فقط اضغط على الرابط للشراء Galaxy S20.

هذا الموضوع كل ما تود معرفته عن سلسلة هواتف Samsung Galaxy S20! ظهر على التقنية بلا حدود.