دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تطبيق صيني يُحذر المستخدمين من فيروس كورونا

ذكرت تقارير تقنية أن الحكومة الصينية قامت بالتعاون مع إحدى الشركات التكنولوجية بتطوير تطبيق جديد تم تصميمه لتحذير المستخدمين عندما يكونون في خطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا الجديد.

ووفقاً لما جاء في هذه التقارير، فإن التطبيق الذي يُشار إليه باسم "كاشف الاتصال الوثيق" أصبح متاحاً للمستخدمين الصينيين، موضحة أنه يطلب منهم إدخال أسمائهم وأرقام هواتفهم ومعرف التثبيت فقط، ثم يتيح لهم بعدها معرفة ما إذا كانوا على اتصال بشخص مصاب بالفيروس الفتاك الذي أودى بحياة أكثر من 900 شخص حتى الآن.

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وأشارت التقارير إلى أن التطبيق الجديد قام بتصميمه المكتب العام لمجلس الدولة بمشاركة اللجنة الوطنية للصحة (NHC) ومجموعة شركات تكنولوجيا الإلكترونيات الصينية (CETC) المملوكة للحكومة.

ورغم عدم الكشف عن طريقة عمل هذا التطبيق أو مدى دقته، إلا أنه بحسب ما صرحت به NHC فإن كاشف الاتصال الوثيق يشير إلى أن شخص ما لا يستخدم وسائل وقائية، يشارك نفس المنزل أو الفصل الدراسي أو المكتب أو حتى نفس وسيلة المواصلات مع أشخاص مصابين بفيروس كورونا.

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جدير بالذكر أن هذا ليس أول تطبيق يتم تطويره بسبب تفشي فيروس كورونا، فعلى سبيل المثال، قامت شركة Qihoo 360، التي تعد أكبر شركة للأمن السيبراني في الصين، بإصدار تطبيق يتيح للمستخدمين معرفة ما إذا كانوا يسافرون بالقطار أو الطائرة مع أشخاص مصالين بهذا الفيروس المميت.المزيد:

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