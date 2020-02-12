شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأمنية العراقية تعيد فتح جسر السنك وسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل لها، أن القوات الأمنية العراقية أعادت فتح جسر السنك وسط بغداد.

واشتعلت الأزمة فى العراق بعد اغتيال المشرف العام فى قناة "الرشيد" الفضائية، فى الوقت الذى تشهد فيه بغداد مظاهرات رافضة لرئيس وزراء العراق المكلف محمد علاوى، فى الوقت الذى يبحث فيه الناتو زيادة مهمته التدريبية بالعراق، حيث أكد موقع "العربية"، اغتيال المشرف العام في قناة "الرشيد" الفضائية، نزار ذنون، فى حى الجامعة ببغداد خلال الساعات الماضية.

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وذكر موقع العربية، أن المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى المستقيل، عادل عبد المهدي، أكد عبر حسابه الرسمى على "تويتر" أن الأخير ناقش خلال استقباله رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، تطورات الأوضاع فى البلاد والحراك السلمى ودعم جهود تشكيل الحكومة الجديدة، موضحا أن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة تعاون جميع القوى لتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف في الإسراع باختيار التشكيل الحكومى.