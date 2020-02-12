الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من غزة

زين خليل / الخليج 365
قال الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إن صاروخا أطلق من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة، وسقط في منطقة مفتوحة.
جاء ذلك في بيان مقتضب للجيش عبر حسابه على "تويتر"، اطلعت عليه الخليج 365.
ولم يحدد بيان الجيش المنطقة التي سقط فيها الصاروخ على وجه الدقة.
من جانبها، قالت القناة "13" الإسرائيلية، إن الصاروخ لم يسفر عن أي إصابات.
ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في غزة، المسؤولية عن إطلاق الصاروخ.
وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ تطلق من القطاع، غالبا لا تؤدي إلى وقوع إصابات بشرية أو مادية.
ويرد الجيش بقصف مواقع في غزة، يقول إنها تابعة لفصائل فلسطينية في القطاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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