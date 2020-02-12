تعداد سكان مصر يصل 100 مليون بـ"ياسمين"

القاهرة/ الخليج 365

أعلنت مصر، الثلاثاء، وصول عدد سكانها في الداخل، إلى 100 مليون نسمة، وذلك بإدراج "ياسمين رمضان ربيع" في تعداد المواليد.

ووفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (رسمي)، وصل تعداد مصر السكاني اليوم في الداخل 100 مليون نسمة.

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وكشفت وسائل إعلام محلية، عن المولود رقم 100 مليون في مصر. مشيرة إلى أنها مولودة وتسمى ياسمين رمضان ربيع.

وقال والد ياسمين في تصريحات محلية، "سعيد بمولودتي، وأتمنى أن يرزقني الله بـ 3 أطفال".

وفى 5 يونيو/ حزيران 2018، سجل عدد السكان في مصر، 97 مليون نسمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.