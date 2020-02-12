شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس.. سحب رعدية ورياح نشطة و«حرارة تحت الصفر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة انخفاضا مستمرا في درجات الحرارة على المنطقة الشرقية والقصيم والرياض ونجران، اليوم الأربعاء، بمشيئة الله. Advertisements وتضمنت التوقعات هبوب رياح نشطة سطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من الرياض والمنطقة الشرقية ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. كما توقعت الأرصاد إمكانية أن تكون السماء غائمة جزئياً وتتخللها سحب ممطرة ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية. أما عن درجات الحرارة، توقعت الأرصاد أن تُسجل جازان أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ28 درجة مئوية، فيما يمكن أن تسجل حائل ورفحاء أدنى درجات الحرارة والتي تصل إلى 3 درجات تحت الصفر مئوية.

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