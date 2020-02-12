دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تعلن عن تصميم ومواصفات هاتف Galaxy S20 Ultra ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت العملاق الكوري عن هاتف Galaxy S20 Ultra الذي يتميز بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.9 إنش، وبتصميم Infinity-O في الشاشة، مع كاميرة خلفية رباعية، مع ميزة دعم شبكات 5G.

يضم هاتف Galaxy S20 Ultra شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش، تدعم معدل تحديث 120Hz، بجودة عرض QHD، وكثافة 511 بيكسل لكل إنش، كما تدعم الشاشة تقنية HDR 10.

كما ينطلق هاتف Galaxy S20 Ultra بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F2.2 بزوايا عرض واسعة 120 درجة، ومستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل F1.8، ومستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل بعدسات telephoto بفتحة عدسات F3.5 ويدعم تكبير بصري Hypird حتى 10 مرات، وتكبير رقمي حتى 100 مرة، مع دعم ميزة Depthvision، مع Spacezoom،

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أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية في هاتف Galaxy S20 Ultra بمستشعر بدقة 40 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسات F2.2، كما ينطلق الهاتف بنموذج يضم معالج سامسونج Exynos 990 بدقة تصنيع 7 نانومتر أو معالج كوالكوم Snapdragon 865، كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، مع سعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت، ويدعم تخزين في بطاقة خارجية microSD حتى سعة 1.5 تيرابايت.

هاتف Galaxy S20 Ultra ينطلق بتصميم معدني من الألومنيوم في إطار الهاتف مع طبقة زجاجية في الجهة الخلفية والأمامية، كما يأتي بقياسات 166.9 في 76.0 في 8.8 مم، مع وزن 220 جرام، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بآداء أفضل، مع الشحن اللاسلكي وأيضاً الشحن المعاكس، كما يتميز تصميم الهاتف بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، وينطلق هذا الإصدار بإختيارين فقط في الألوان هما الأسود والرمادي.

ويدعم الهاتف تقنية إستشعار البصمة التي تأتي مدمجة في الشاشة بالموجات الفوق صوتية، مع تقنية التعرف على الوجه، ومن المقرر أن يتوفر هاتف Galaxy S20 Ultra للحجز المسبق في سوق المملكة العربية السعودية عبر صفحة سامسونج الرسمية لهاتف Galaxy S20 Ultra.

هذا الموضوع سامسونج تعلن عن تصميم ومواصفات هاتف Galaxy S20 Ultra ظهر على التقنية بلا حدود.